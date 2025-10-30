Nuovi cassonetti, smaltimento separato del vetro, più efficienza: riorganizzata la raccolta differenziata

Santa Fiora (Grosseto). Il Comune di Santa Fiora ha avviato una rilevante riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, realizzata in collaborazione con Ato Toscana Sud e Sei Toscana.

L’intervento è finalizzato a migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata e al tempo stesso a valorizzare il decoro urbano del territorio.

I nuovi cassonetti

Il progetto prevede l’installazione di nuovi cassonetti stradali, più capienti, moderni e con un design curato, per garantire una gestione più efficiente e funzionale dei rifiuti.

Ogni postazione sarà composta da contenitori separati per carta e cartone, organico, indifferenziato, multimateriale e vetro — quest’ultimo costituisce la novità principale: lo smaltimento del vetro dovrà avvenire in forma separata per migliorare la qualità del materiale avviato al riciclo. Plastica, alluminio, barattolame e Tetrapak saranno invece raccolti nel contenitore dedicato al multimateriale giallo.

I nuovi contenitori potranno essere utilizzati con la tessera 6Card, già in possesso delle utenze.

In caso di smarrimento, danneggiamento o per le nuove attivazioni, la tessera potrà essere richiesta all’Ufficio Tributi del Comune (tel. 0564.965308) oppure allo Sportello Amico (tel. 0564.965327, in piazza Garibaldi 25), previo appuntamento.

“In questa fase di riorganizzazione del servizio chiediamo alla cittadinanza un po’ di pazienza e collaborazione, nella consapevolezza che si tratta di un percorso di miglioramento a beneficio di tutti – si legge in una nota del Comune di Santa Fiora –. A supporto della riorganizzazione, nelle prossime settimane le utenze riceveranno a domicilio una lettera informativa e la guida #buttabene, contenente tutte le indicazioni utili per un corretto conferimento dei rifiuti e per conoscere i servizi attivi sul territorio.

Per maggiori informazioni sono a disposizione il numero verde di Sei Toscana 800.127484, il sito internet www.seitoscana.it e l’app Iren Ambiente (scaricabile gratuitamente per Android e iOS).