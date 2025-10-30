Home CronacaNubifragio in città: auto bloccata con il motore guasto, i Vigili del Fuoco soccorrono i passeggeri
Nubifragio in città: auto bloccata con il motore guasto, i Vigili del Fuoco soccorrono i passeggeri

L'episodio è accaduto in via Emilia

Grosseto. A  causa delle forti precipitazioni che hanno interessato il territorio nelle ultime ore, i Vigili del Fuoco di Grosseto sono impegnati in numerosi interventi legati a infiltrazioni d’acqua, allagamenti e situazioni di criticità viaria.

Si segnala un intervento in via Emilia, dove un’auto con tre persone a bordo è rimasta bloccata a seguito del guasto del motore causato dall’acqua alta.

Il personale dei Vigili del Fuoco è intervenuto per mettere in sicurezza i passeggeri e il mezzo, senza conseguenze per le persone.

Le squadre continuano a operare sul territorio comunale per prosciugamenti e verifiche di sicurezza.

