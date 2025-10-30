Home CronacaMaltempo: prorogata l’allerta meteo di codice giallo per temporali forti
Maltempo: prorogata l’allerta meteo di codice giallo per temporali forti

Le previsioni per le prossime ore

Grosseto. La perturbazione che sta interessando la Toscana porterà precipitazioni diffuse e temporali per tutta la giornata di oggi, giovedì 30 ottobre. Nel pomeriggio possibilità di temporali, anche forti, sulle zone settentrionali e fino a sera su quelle centro meridionali e in arcipelago.

La Sala operativa unificata della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idraulico del reticolo principale dalle 13 di oggi fino alle 13 di domani per le zone del bacino del Bisenzio e del Serchio. Inoltre, ha esteso fino alla mezzanotte di oggi il codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore per tutta la regione.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

