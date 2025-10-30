Home AmiataLavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune zone del paese
AmiataNotizie dagli Enti

Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune zone del paese

L'intervento è in programma martedì 4 novembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Arcidosso (Grosseto). Martedì 4 novembre AdF sarà al lavoro ad Arcidosso per un intervento di distrettualizzazione della rete idrica in località Le Piane.

I lavori sono in programma dalle 9 alle 13 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Poggetto Bagnoli, Piane, Grappolini, via dei Carpicciotti, Mastornola, Poggetto Capannelle, via Fonte di Pasqualino. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 13.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Autolinee Toscane, modifiche alle lineee dei bus extraurbani:...

Sicurezza, Amati: “Ad otto mesi di distanza, quali...

Al via “Gustatus” 2025: attenzione alle modifiche al...

“Miseria cane”: Lidiano Balocchi presenta il suo nuovo...

Mezzo milione dalla Regione al Comune per l’acquisto...

Due storici commercianti vanno in pensione: il Comune...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: