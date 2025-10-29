Home CronacaTemporali in arrivo: allerta meteo di codice giallo in provincia di Grosseto
Temporali in arrivo: allerta meteo di codice giallo in provincia di Grosseto

Ecco le previsioni per giovedì 30 ottobre

di Redazione
di Redazione

Grosseto. Maltempo in arrivo in Toscana dalla sera di oggi, a partire dalle zone di nord ovest, fino al pomeriggio di domani, giovedì 30, con piogge e temporali, localmente molto abbondanti sui rilievi.

La situazione tenderà ad estendersi nella giornata di domani a gran parte della Toscana, escluse le aree centrali fino al Mugello e alla Romagna Toscana, con possibilità di rovesci o temporali, anche forti, più probabili sulle zone di nord-ovest, sulla costa centro-meridionale e sulle zone orientali.

Per questo, la Sala operativa unificata della protezione civile regionale ha emesso un’allerta con codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, valido dalle 18 di oggi, mercoledì 29, per le zone di nord ovest, e dalle ore 12 fino alle 22 di domani, giovedì 30 ottobre, per le altre zone interessate.

Ha inoltre emesso un codice giallo per rischio idraulico del reticolo principale per la Lunigiana e i bacini del Bisenzio e Ombrone pistoiese dalle 10 alle 23 di giovedì.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

