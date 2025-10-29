Ognissanti e commemorazione dei defunti: le iniziative nelle parrocchie a partire dal 31 ottobre

Grosseto. A partire dal 1° novembre, come da tradizione, al cimitero di Sterpeto inizierà anche l’ottavario dei morti, con varie parrocchie del comune di Grosseto che si alterneranno ogni giorno, alle 16, per celebrare la Messa in suffragio dei defunti della propria comunità.

Ecco il calendario dell’ottavario: primo novembre parrocchia Santa Lucia; 2 novembre parrocchia di Marina di Grosseto; 3 novembre parrocchia del Sacro Cuore; 4 novembre comunità del Cottolengo; 5 novembre parrocchia Maria SS. Addolorata; 7 novembre parrocchia di San Francesco; 8 novembre parrocchia di Roselle.

La sera del 1° novembre, la Diocesi invita tutti ad accendere un lumino nelle proprie case e a recitare una preghiera in famiglia, come gesto di preparazione spirituale alla commemorazione dei defunti del giorno successivo: “È un piccolo, ma significativo segno di comunione e memoria, che unisce idealmente tutte le famiglie cristiane nella luce della fede”.

Alcune iniziative nelle parrocchie

Nell’ambito del percorso «A piccoli passi… con Gesù», pensato per avvicinare alla fede i bambini più piccoli, la parrocchia Maria SS. Addolorata propone un’iniziativa speciale per la fascia 3-7 anni: «Festa della gioia. Party con noi», in programma venerdì 31 ottobre nel salone parrocchiale di via Papa Giovanni. Un pomeriggio di giochi, lavoretti, musica e merenda, per offrire ai più piccoli un momento di festa dal sapore autentico, ispirato al tema della santità. L’iniziativa vuole essere un’occasione di incontro e condivisione, pensata per chi ancora non ha iniziato il catechismo, ma è già in cammino verso la scoperta di Gesù, nel linguaggio semplice e gioioso dell’infanzia. Un modo alternativo e luminoso per vivere la vigilia della festa di tutti i Santi, sottolineando che la santità è una chiamata per tutti, anche per i più piccoli.

Il primo novembre, nella parrocchia di San Francesco, a partire dalle 16 un pomeriggio in compagnia dei santi con attività, merenda, giochi e alle 18 la Messa presieduta da don Ciro Buonocunto.

Nella parrocchia SS. Crocifisso, il 31 ottobre alle 21.15, Rinnovamento nello Spirito, gruppo di preghiera di padre Pio e Azione cattolica animeranno una veglia di preghiera.

Anche nella parrocchia Madre Teresa di Calcutta la sera del 31 ottobre adorazione eucaristica dalle 21 alle 23.

Nella parrocchia Santa Famiglia la vigilia dei Santi riflessione sulla pace pregata nel mese di ottobre su richiesta di Papa Leone il giorno del nostro giubileo parrocchiale nell’udienza del 24 settembre; seguirà un momento di condivisione della cena.

Nella parrocchia di San Giuseppe venerdì 31 ottobre alle 21.00 Messa e, a seguire, adorazione e rosario fino a notte inoltrata.

A Marina di Grosseto Cena Alpha alle 19.30 con le famiglie, S.Messa alle 22 e adorazione fino alle 24. Notte dei Santi in parrocchia per gli adolescenti tra giochi e amicizia.

Ad Alberese la sera del 31 ottobre, alle 21, Lectio divina.

Nella parrocchia di Roselle il primo novembre, dalle 14.30 alle 18, “Tutti santi in sport”, giornata multidisciplinare di sport e laboratori.

A Scarlino venerdi 31 ottobre alle 15, nella chiesa di San Martino, memoria del beato Tommaso da Scarlino: benedizione e distribuzione del pane del beato. A Scarlino scalo, alle 18, Messa e presentazione e mostra sui santi realizzata dai gruppi di catechismo.