Ognissanti e commemorazione dei defunti: le celebrazioni presiedute dal vescovo Bernardino

Grosseto. Novembre si apre con due tra le ricorrenze più sentite della liturgia cristiana: la solennità di tutti i Santi, il 1° novembre, e la commemorazione dei fedeli defunti, il 2 novembre.

Sono giorni in cui la Chiesa ci invita a guardare al cielo, dove vive chi ha raggiunto la pienezza della vita con Dio, e insieme a scendere nel silenzio della memoria, per ricordare con affetto i nostri cari defunti.

La festa di tutti i Santi ha origini molto antiche: le prime testimonianze risalgono al IV secolo in Oriente e nel tempo la data si è spostata al 1° novembre. Una scelta non casuale: secondo gli storici, fu un modo per cristianizzare le feste pagane legate alla fine dell’anno agricolo e all’inizio dell’inverno, come la celtica Samhain e la romana Pomona. A consacrare questa data fu Papa Gregorio III, e più tardi, nell’835, Gregorio IV la estese a tutta la Chiesa con il sostegno dell’imperatore franco Luigi il Pio. Il significato della solennità è rimasto intatto: onorare tutti i santi, anche quelli non canonizzati, che con la loro vita hanno testimoniato il Vangelo.

Il 2 novembre è dedicato alla commemorazione di tutti i fedeli defunti, istituita ufficialmente nel 998 dall’abate Odilone di Cluny, per ricordare e suffragare tutti coloro che ci hanno preceduto nella fede. È una giornata di preghiera intensa, nella convinzione che il legame tra vivi e defunti non si spezza, ma si trasforma in comunione spirituale.

Le celebrazioni con il vescovo Bernardino

Il vescovo Bernardino presiederà, nelle sue due Diocesi, momenti comunitari di preghiera e liturgie solenni.

Sabato primo novembre, Ognissanti, monsignor Bernardino presiederà il Pontificale alle 11 nel duomo di Orbetello. Alle 15.30, sarà al cimitero della Misericordia di Grosseto, per la celebrazione della Messa e la benedizione delle tombe, un gesto di grande partecipazione e speranza che ogni anno richiama tanti fedeli.

Sabato 2 novembre, memoria dei defunti, il Vescovo sarà alle 9 al cimitero di Sterpeto, dove presiederà la Messa alla presenza delle autorità civili e militari, e alle 15.30 al cimitero di Pitigliano: un’occasione per vivere la fede in quei luoghi dove riposano le nostre radici familiari e comunitarie.