“Miseria cane”: Lidiano Balocchi presenta il suo nuovo libro

Santa Fiora (Grosseto). Venerdì 31 ottobre, alle 18.00, nel cappellone della Pieve delle Sante Flora e Lucilla, in piazza Arcipretura a Santa Fiora, sarà presentato il nuovo libro di Lidiano Balocchi, “Miseria cane”, edito da Effigi.

L’incontro si aprirà con i saluti di don Gino Governi, parroco di Santa Fiora e Selva, e di Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora.

Seguiranno gli interventi di Patrizia Marzocchi, insegnante, Giada Sanchini, editor di Effigi, e dello stesso Lidiano Balocchi, autore del volume.

Tra memoria, terra e destino: il racconto di un mondo che cambia

Ambientato tra i boschi di Santa Fiora, “Miseria cane” racconta la vita nella frazione di Selva, un mosaico di poderi e casolari dove il legame con la terra scandisce i ritmi dell’esistenza.

Attraverso le vicende delle famiglie Gambelli e Tonioni, il romanzo attraversa centovent’anni di storia italiana, dai tempi dell’Italia postunitaria fino all’epoca moderna.

Le rotte dei protagonisti si allungano oltre i confini dell’Amiata, verso la Marsiliana, terra di mezzadria, e fino a Porto Ercole, dove si compie il destino del protagonista.

Con uno stile sobrio e autentico, Balocchi restituisce un affresco corale di donne e uomini che, tra sacrificio e speranza, hanno costruito il loro futuro a partire dalle radici contadine.

Il libro è già disponibile in libreria e nel sito della casa editrice, al link https://www.cpadver-effigi.com/blog/miseria-cane-lidiano-balocchi/