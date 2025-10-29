“Il viaggio”: in paese arrivano le riprese del film di Zaeyen e Orlando

Capalbio (Grosseto). Prenderanno via nei prossimi giorni le riprese del cortometraggio “Il viaggio”, un progetto cinematografico indipendente ideato e scritto da Willem Zaeyen e Alessia Orlando, ispirato a un’installazione dell’artista Angelo Marotta presso l’azienda “La vigna sul mare”.

Il film nasce nell’ambito del format “Arte&Vino”, iniziativa che porta l’arte fuori dagli spazi canonici — musei e gallerie — per farla dialogare con la quotidianità e con le attività produttive del territorio di Capalbio e Manciano. L’opera che ha ispirato la sceneggiatura — una piccola barca ridotta in brandelli — affronta con forza il tema dei viaggi, reali e interiori, e diventa metafora della condizione umana e della ricerca di salvezza nelle tempeste della vita.

Il film

Ambientato nella Maremma di metà Ottocento, il cortometraggio racconta, attraverso salti temporali, la storia delle tradizioni locali, dei suoi abitanti e del legame profondo con una natura tanto bella quanto fragile. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio e proporre un’opera capace di sensibilizzare il pubblico contemporaneo.

Le riprese si svolgeranno a Capalbio a partire dall’11 fino al 16 novembre. Il progetto è autoprodotto grazie a una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Ginger, con il sostegno di Banca Tema, e la collaborazione del Comune di Capalbio, della Fondazione Capalbio e dell’associazione culturale Il Frantoio che svolge la direzione organizzativa.

“Questo film nasce da un’opera d’arte, ma vuole parlare di persone, di identità, di memoria collettiva e di un territorio che ha ancora tanto da raccontare”, dichiara Willem Zaeyen, regista.

Una delle caratteristiche più significative del progetto è la composizione della troupe tecnica: assistente alla regia, compositore musicale, make-up artist, scenografa, costumiste, direttore della fotografia, fonico e reparto tecnico sono tutti giovani professionisti e studenti del settore audiovisivo. Un team dinamico che affronta questa produzione come un’esperienza formativa e creativa di alto livello.

Anche gli attori secondari sono stati scelti tramite casting aperto, per valorizzare volti nuovi e creare un legame autentico con il territorio e con le nuove generazioni.

Il progetto è stato accolto con entusiasmo anche dall’attore Ignazio Oliva, noto al grande pubblico anche per essere ora sul piccolo schermo nella serie “Blanca”, che darà voce e volto ad uno dei protagonisti.

Ignazio Oliva

Ignazio Oliva è un attore, regista e documentarista italiano, nato a Genova il 26 settembre 1970. Dopo gli studi di recitazione al Teatro Cinque di Milano e al Piccolo Teatro di Campopisano di Genova, si perfeziona a Londra.

La sua carriera inizia in teatro per poi affermarsi nel cinema e nella televisione: debutta con “Come due coccodrilli” (1994), per poi lavorare in importanti produzioni nazionali e internazionali come “Io ballo da sola”, “Nora”, “Il trionfo dell’amore”, “Scusa ma ti chiamo amore”, “Scusa ma ti voglio sposare” e nella serie “Tutti pazzi per amore 2”.

Ha ricevuto premi come miglior attore per il film “Onde” ed è anche regista di documentari a forte impatto sociale, tra cui “Sens’alt rò” e “Young Satellite”. Da anni porta avanti progetti culturali e solidali, tra cui collaborazioni con l’Ong Amani in Africa.

Nel 2022 ha celebrato il matrimonio con la giornalista Giovanna Pancheri proprio a Capalbio, territorio con cui ha un legame personale e affettivo.

Lorenzo Marinozzi

Lorenzo Marinozzi, nato il 5 marzo 1998, si sta attualmente laureando a La Sapienza, Università di Roma, in Arti e Scienze dello spettacolo. Ha studiato alla New York Film Academy di Los Angeles ottenendo una certificazione in Acting ed una Recommendation Letter come miglior attore delle Audition Classes. Protagonista del cortometraggio di Willem Zaeyen “The American Stream”, collabora con lui da anni. È appassionato, determinato e dedito alla sua passione.

Giuliana Di Bari

Nata a Firenze da famiglia di origini salentine e calabresi, è cresciuta tra le quinte dei teatri di tutto il mondo, respirando fin da bambina la passione per l’arte e lo spettacolo. Ha debuttato giovanissima come membro del coro di voci bianche del Maggio musicale fiorentino, partecipando a importanti produzioni dirette da maestri come Zubin Mehta.

Parallelamente agli studi di recitazione teatrale, ha seguito un percorso triennale in recitazione cinematografica alla Scuola di cinema Immagina di Firenze, completato nel 2020, e masterclass con casting director e attori di rilievo nazionale. Laureata in Economia, ha arricchito la propria formazione con esperienze internazionali a Parigi e Madrid.

Oggi affianca la carriera artistica a collaborazioni nel settore della promozione culturale e dell’organizzazione di mostre d’arte all’estero.

L’ispirazione artistica – Angelo Marotta

Angelo Marotta esplora l’arte contemporanea dagli anni Sessanta. Il suo studio sul lungomare di Porto Ercole è stato per vent’anni punto di riferimento della cultura internazionale. Ha esposto in Italia e all’estero (Milano, Verbier, Nizza, Cortina, Vevey, Tuscania, Tarquinia, Viterbo e Maremma). Le sue opere affrontano i grandi temi dell’animo umano e della contemporaneità.

La sua installazione presso “La Vvgna sul mare”, che trasforma una barca spezzata in una potente metafora esistenziale, ha ispirato la sceneggiatura del cortometraggio.