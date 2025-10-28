“Ritrovare sé stesse dopo il tumore al seno”: un incontro su prevenzione e benessere dopo la cura

Grosseto. In occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, l’Azienda Usl Toscana Sud Est organizza l’incontro pubblico “Oltre la cura – Ritrovare sé stesse dopo il tumore al seno”, un pomeriggio di approfondimento e confronto dedicato al tema della prevenzione, della cura e del percorso di rinascita dopo la malattia.

L’incontro, aperto al pubblico, si svolgerà giovedì 30 ottobre dalle 16 nella sala Pegaso del Palazzo della Provincia di Grosseto, in piazza Dante.

L’evento vuole offrire un’occasione di dialogo tra professionisti sanitari e cittadinanza per promuovere la consapevolezza sull’importanza dello screening, sulle possibilità terapeutiche e sulla centralità della donna nel percorso di guarigione, anche nella gestione della propria immagine corporea e del benessere psicofisico dopo le cure.

Il programma

Apriranno i lavori le sessioni dedicate a “La prevenzione è vita: informare, curare, rinascere” e “Scoprire presto salva la vita”, con interventi di specialisti impegnati nello screening e nella diagnosi precoce. La dottoressa Cristina Grechi approfondirà l’importanza dei programmi di prevenzione per individuare il tumore al seno nelle fasi iniziali, quando le possibilità di guarigione sono più alte.

Un altro momento centrale sarà dedicato a come la chirurgia senologica e la chirurgia plastica e ricostruttiva possano oggi garantire cure efficaci senza rinunciare alla femminilità. Le dottoresse Giulia Baldoni, Fiorella Canegallo e Diletta Maria Pierazzi illustreranno il percorso di gestione dell’immagine corporea e le tecniche di ricostruzione che accompagnano la donna nel recupero dell’autostima e dell’equilibrio personale dopo l’intervento.

Il tumore al seno si può vincere. Le dottoresse Giovanna Buonfrate e Ilaria Pastina affronteranno i temi della radioterapia e dell’oncologia moderna, mettendo in luce le nuove prospettive terapeutiche e l’importanza dell’accompagnamento umano nel percorso di cura.

La tavola rotonda conclusiva, “Benessere e rinascita: corpo, mente e vita dopo la cura”, vedrà la partecipazione di un team multidisciplinare composto da psicologi, nutrizionisti, genetisti, oncologi e ginecologi, per sottolineare come la guarigione non sia solo clinica, ma anche psicologica, relazionale e sociale.

L’incontro si concluderà con un messaggio rivolto a tutte le donne che affrontano o hanno affrontato la malattia, a testimonianza che dopo la cura è possibile ritrovare sé stesse e una piena qualità di vita. Le conclusioni saranno affidate al dottor Andrea Coratti, direttore del Dipartimento di Chirurgia generale e d’urgenza della Asl Toscana Sud Est, al dottor Michele Dentamaro, direttore sanitario dell’ospedale Misericordia di Grosseto e alle componenti della «Breast Unit» di Grosseto.