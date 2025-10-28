Ospedale Sant’Andrea, Mazzocco: “Lavori in pesante ritardo, i Comuni snobbano i tagli”

Massa Marittima (Grosseto). “La situazione del Sant’Andrea è sotto gli occhi di chiunque voglia venire a vedere”.

A dichiararlo è Paolo Mazzocco, consigliere comunale di opposizione a Massa Marittima.

“I lavori di ristrutturazione per l’adeguamento antisismico e antincendio, previsti per legge da molti anni, sono iniziati molti mesi fa ed erano previsti vari step di avanzamento, per i quali si sarebbero dovute spostare le attività ospedaliere, comprese le sale operatorie – spiega Mazzocco –. Fu presentato un piano operativo preciso e dettagliato ,visto che stiamo parlando di un ospedale, sindaco e assessore avevano pubblicamente garantito il monitoraggio e il continuo aggiornamento ai cittadini. Ad oggi non è stato fatto evidentemente, ma non solo: il silenzio e disinteresse anche dei sindaci del territorio non promette bene. A questo proposito ricordo a tutti un’ altra occasione di propaganda riguardo la mozione sanità, approvata dal mio Consiglio comunale molti mesi fa; al di là del contenuto di cui parlerò alla prossima occasione, quella mozione era stata presentata come condivisa da tutti i sindaci e quindi politicamente più forte rispetto alle innumerevoli mozioni del passato andate completamente inascoltate. Bene, che fine ha fatto quella mozione tanto condivisa e tanto sbandierata?”.

“Nessun Comune delle Colline Metallifere, compresa Follonica che rappresenta il Comune più importante e con non pochi problemi in sanità per i suoi cittadini, l’ ha discussa e votata – sottolinea Mazzocco -. Niente, sono passati molti mesi e i sindaci di tutti i Comuni l’hanno completamente rimossa. Ma allora mi chiedo: era veramente condivisa? L’ospedale Sant’Andrea langue aspettando personale, in più ci sono i lavori a rilento come fossero stati affidati ad una dittarella improvvisata, il distretto sociosanitario di Follonica ceduto a Grosseto che non c’è più da quasi dieci anni e che ha provocato un ulteriore arretramento nei servizi ai follonichesi e a tutto il territorio, medicina di base con migliaia di cittadini senza medico, Neuropsichiatria infantile con bambini che aspettano mesi e mesi per essere presi in carico, una situazione pesantissima e tutta sulle spalle dei cittadini che il silenzio delle amministrazioni certo non aiuta a risolvere o migliorare”.

“Il solito silenzio che accompagna per mano complice i tagli”, termina Mazzocco.