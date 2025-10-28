Home Cinema“La valle dei sorrisi”: nuovo appuntamento con “Cinema d’Autore”
Il film sarà proiettato giovedì 30 ottobre

Follonica (Grosseto). Per il ciclo “Cinema d’Autore – Giovedì all’Astra”, al cinema Astra di Follonica, giovedì 30 ottobre, alle 19, verrà proiettato “La valle dei sorrisi”, per la regia di Paolo Strippoli, con Michele Riondino, Romana Maggiora Vergano, Paolo Pierobon, Roberto Citran, Giulio Feltri.

Il film

Un insegnante di educazione fisica si trasferisce per lavoro in un tranquillo paese di montagna. Scopre presto che l’apparente serenità del luogo nasconde un inquietante segreto che minaccia di alterare la sua vita e quella degli abitanti.

Per conoscere la programmazione di tutti i film all’Astra: Whatsapp, inviando il proprio nome e cognome allo 0566.53945, oppure seguire il gruppo Facebook

