Controlli della Polizia locale in centro: due persone multate, sanzionato un locale

Grosseto. Sabato sera di controlli intensificati nel centro storico di Grosseto e nelle aree circostanti. Una pattuglia della Polizia locale, composta da agenti dei reparti di Prossimità e Giudiziaria, ha condotto un’operazione mirata a garantire il rispetto delle norme e a promuovere il decoro urbano.

Il servizio serale ha portato a diverse azioni, focalizzate su infrazioni che incidono sulla vivibilità e sulla sicurezza cittadina.

In particolare, sono state effettuate verifiche su attività e particolare attenzione è stata dedicata al rispetto del regolamento di Polizia urbana in merito al consumo di bevande alcoliche. Due persone sono state multate per consumo di alcolici in contenitori di vetro dopo le 21, un comportamento non consentito e oggi sanzionabile dopo le recenti modifiche allo stesso regolamento di Polizia urbana.

Sul fronte delle attività commerciali, un locale è stato sanzionato per la vendita di alcolici per asporto oltre l’orario consentito. La violazione di questa norma, volta a prevenire problematiche di ordine pubblico, comporterà, in caso di recidiva, la sospensione dell’attività per un periodo di dieci giorni, a tutela della legalità e della tranquillità dei residenti.

Durante i controlli, gli agenti hanno inoltre identificato una donna che non rispettava un obbligo di dimora a cui era sottoposta. La violazione è stata prontamente segnalata alla Procura della Repubblica, evidenziando l’attenzione della Municipale anche sulla prevenzione di reati e sul monitoraggio di soggetti con provvedimenti a carico.

“L’operazione – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla sicurezza Riccardo Megale – rientra in un più ampio programma di servizi serali che la Polizia locale di Grosseto sta implementando regolarmente. L’obiettivo è chiaro: garantire una presenza costante e capillare sul territorio per mantenere elevati gli standard di legalità e decoro urbano, aspetti fondamentali per la qualità della vita di tutti i cittadini grossetani”.

“Questi interventi – concludono sindaco e assessore – dimostrano l’impegno della Polizia locale nel rispondere alle esigenze della comunità e nel prevenire situazioni di disagio”.