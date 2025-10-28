Capitolo: in paese la cerimonia di ammissione dei nuovi postulanti della Casa templare Ildebrando da Soana

Pitigliano (Grosseto). Un’atmosfera solenne e ricca di storia ha avvolto Pitigliano, “la piccola Gerusalemme”, nella giornata di sabato 26 ottobre 2025. La comunità ha assistito a un evento di grande significato: il Capitolo, cerimonia di ammissione della Casa templare Ildebrando da Soana.

L’importante appuntamento ha visto riunirsi numerosi nobili cavalieri e dame che si sono radunati nello scenario suggestivo dell‘ex chiesa di San Michele di Pitigliano. Questo luogo, intriso di secoli di storia, ha fornito la cornice ideale per la liturgia e l’ufficializzazione dell’ingresso dei nuovi postulanti nell’Ordine.

Il Capitolo, uno dei momenti centrali della vita della Casa templare, è stato dedicato all’accoglienza dei postulanti, che iniziano il loro percorso di formazione e sono stati ammessi a pieno titolo nella Casa templare. La cerimonia si è svolta seguendo i riti e i protocolli tradizionali dell’Ordine, sottolineando l’impegno dei nuovi membri verso i valori cavallereschi di fede, servizio e fratellanza.

Al termine della solenne cerimonia di ammissione, l’atmosfera si è stemperata in un momento di gioiosa convivialità e fratellanza. Le dame, i cavalieri, i postulanti e gli ospiti si sono infatti riuniti per il tradizionale “Desco del Cavaliere”.

La scelta è caduta sul ristorante dell’azienda agrobiologica La dolce vita in Pitigliano.

Questo momento conviviale non solo ha offerto l’opportunità di gustare le eccellenze del territorio toscano maremmano, valorizzando la produzione locale e biologica, ma ha anche permesso ai nuovi postulanti di integrarsi pienamente nella nella Casa templare in un contesto di amicizia e condivisione. Il pranzo ha rappresentato la degna conclusione di una giornata intensa e significativa.

L’evento ha attratto l’attenzione di alcuni cittadini ed ha arricchito il fine settimana nella Città del Tufo. La manifestazione non solo celebra l’ampliamento delle dame e cavalieri della Commanderia, ma rinforza anche il legame tra la Casa templare Ildebrando da Soana e il territorio di Pitigliano, richiamando alla mente il ricco passato storico della Maremma.

La cerimonia si è conclusa con l’augurio ai nuovi cavalieri e dame di onorare con dedizione i loro impegni cavallereschi, portando avanti l’opera e maggior gloria per il sacro Ordine templare Osmth.