Home Costa d'argentoLavori del Consorzio di Bonifica: potenziata e ammodernata l’idrovora di Ponente
Costa d'argentoNotizie dagli Enti

Lavori del Consorzio di Bonifica: potenziata e ammodernata l’idrovora di Ponente

Questo intervento è stato eseguito in vista del periodo più piovoso dell’anno

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 21 views

Capalbio (Grosseto). E’ terminato l’intervento di potenziamento e ammodernamento eseguito dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud sull’idrovora di Ponente, a Burano. Sono stati infatti sostituiti il nastro trasportatore e il dispositivo di estrazione del materiale flottante che viene recuperato dallo sgrigliatore: le macchine erano state deteriorate dalla salsedine e sono state sostituite con una struttura di acciaio inossidabile.

Questo intervento è stato eseguito in vista del periodo più piovoso dell’anno, per rendere l’idrovora più efficiente, e conferma la massima attenzione di Cb6 all’unità idrografica Albegna e a una zona, nel sud della provincia di Grosseto, particolarmente soggetto a rischio idraulico.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in...

Lavori di Acquedotto del Fora: possibili disagi in...

Hai domande sulla Regione? Da oggi chiedilo alla...

Ambiente, sicurezza, turismo, sviluppo: tornano gli incontri del...

“Manciano Express”: più di 820mila visualizzazioni per i...

Al via il rifacimento dell’asfalto in tre vie...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: