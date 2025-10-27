Dalla Francia in Maremma: i cittadini di Artannes sur Indre tornano a Roccastrada

Roccastrada (Grosseto). Tutto pronto a Roccastrada per ospitare la nutrita delegazione di cittadini di Artannes sur Indre, il comune francese di circa 2.500 abitanti situato nel dipartimento dell’Indre e Loira nella regione del Centro Valle della Loira, gemellato da 22 anni con il Comune di Roccastrada.

Sono in arrivo questo pomeriggio, lunedi 27 ottobre, 35 cittadini francesi che soggiorneranno per circa una settimana ospiti delle famiglie roccastradine.

L’incontro autunnale, che si svolge con una cadenza periodica fin dall’inizio dei rapporti tra i due Comuni, sarà al solito all’insegna dell’ospitalità con eventi culturali, visite del territorio ed appuntamenti enogastronomici. Il Comitato per i gemellaggi di Roccastrada, in collaborazione con le Pro Loco e altre associazioni dell’intero territorio comunale, è all’opera già da tempo per organizzare il soggiorno dei gemelli francesi all’insegna della tradizione, del buon cibo e del divertimento. Saranno molte le occasioni in cui gli ospiti transalpini potranno visitare il territorio ed assaggiare i suoi prodotti tipici.+

“Si rinnova anche per quest’anno il tradizionale appuntamento per l’accoglienza della delegazione francese che ci vedrà trascorrere giornate in loro compagnia all’insegna degli scambi culturali che arricchiscono la comunità – dichiara il consigliere comunale con delega ai gemellaggi Dario Bartalucci –; oramai i rapporti con i gemelli francesi di Artannes sur Indre, consolidatisi nel tempo all’insegna della collaborazione, dei valori di integrazione politica, economica e culturale proseguono con la volontà di lanciare un messaggio di pace e fratellanza tra i popoli. Per l’organizzazione della visita a Roccastrada dei cittadini francesi, abbiamo chiesto la collaborazione alle associazioni del territorio, che hanno risposto come al solito in maniera esemplare, mettendosi a disposizione per cercare di allietare loro il soggiorno sul nostro territorio. E grazie alla rete del mondo del volontariato, che approfitto per ringraziare, siamo riusciti a mettere a punto un programma che prevede momenti di valorizzazione delle nostre eccellenze geografiche, storiche, culturali e culinarie”.

