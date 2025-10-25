Home GrossetoRinnovabili, Simiani: “Troppi ritardi sul decreto sulle aree idonee, il Governo batta un colpo”
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Rinnovabili, Simiani: “Troppi ritardi sul decreto sulle aree idonee, il Governo batta un colpo”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 13 views

Grosseto. “Il Governo adotti subito il nuovo decreto sulle aree idonee, recependo i rilievi del Tar Lazio e definendo criteri tecnici chiari, omogenei e vincolanti. Occorre garantire una pianificazione condivisa e sostenibile, rafforzando il ruolo delle Regioni e degli enti locali e prevedendo adeguate misure di compensazione per i territori interessati. Ogni ulteriore ritardo rallenta la transizione energetica, crea tensioni con i territori interessati e mette a rischio investimenti fondamentali per lo sviluppo delle energie rinnovabili”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Ambiente, depositando un’interrogazione parlamentare.

“E’ comunque evidente come alcune zone, dove sono già presenti da anni centrali energetiche per lo sfruttamento di energie rinnovabili come appunto la provincia di Grosseto o l’Amiata per la geotermia, dovrebbero essere escluse a priori dalle aree idonee. In ogni caso servono regole certe e tempi rapidi per favorire la diffusione delle rinnovabili e assicurare coerenza nella pianificazione energetica nazionale. La transizione ecologica non può più attendere. Per questo invito i colleghi parlamentari di Fratelli d’Italia Simona Petrucci e Fabrizio Rossi a condividere questa impostazione e sollecitare il Governo ad adeguare velocemente le norme per il bene dello sviluppo del nostro territorio“: conclude Simiani.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Si alza il sipario sulla stagione teatrale: il...

“Non si sevizia un paperino”: il libro fotografico...

Amico Cbai: il Consorzio di Bonifica lancia l’assistente...

Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in...

Bar chiuso per 15 giorni: era frequentato da...

Randagismo: il Consiglio provinciale approva la mozione per...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: