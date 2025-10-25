Rinnovabili, Simiani: “Troppi ritardi sul decreto sulle aree idonee, il Governo batta un colpo”

Grosseto. “Il Governo adotti subito il nuovo decreto sulle aree idonee, recependo i rilievi del Tar Lazio e definendo criteri tecnici chiari, omogenei e vincolanti. Occorre garantire una pianificazione condivisa e sostenibile, rafforzando il ruolo delle Regioni e degli enti locali e prevedendo adeguate misure di compensazione per i territori interessati. Ogni ulteriore ritardo rallenta la transizione energetica, crea tensioni con i territori interessati e mette a rischio investimenti fondamentali per lo sviluppo delle energie rinnovabili”: è quanto dichiara Marco Simiani, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Ambiente, depositando un’interrogazione parlamentare.

“E’ comunque evidente come alcune zone, dove sono già presenti da anni centrali energetiche per lo sfruttamento di energie rinnovabili come appunto la provincia di Grosseto o l’Amiata per la geotermia, dovrebbero essere escluse a priori dalle aree idonee. In ogni caso servono regole certe e tempi rapidi per favorire la diffusione delle rinnovabili e assicurare coerenza nella pianificazione energetica nazionale. La transizione ecologica non può più attendere. Per questo invito i colleghi parlamentari di Fratelli d’Italia Simona Petrucci e Fabrizio Rossi a condividere questa impostazione e sollecitare il Governo ad adeguare velocemente le norme per il bene dello sviluppo del nostro territorio“: conclude Simiani.