Home AttualitàSupermercato apre nella frazione, assunte 25 persone: ecco come candidarsi
AttualitàAttualità Colline MetallifereAttualità GrossetoColline Metallifere

Supermercato apre nella frazione, assunte 25 persone: ecco come candidarsi

Le figure richieste

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 223 views

Grosseto. Sono ufficialmente partiti i lavori per la realizzazione del nuovo punto vendita Conad a Bagno di Gavorrano in via Cervi, che sorgerà all’interno di un ampio progetto di rigenerazione urbana del territorio, con attenzione anche alla modifica della viabilità e alla riqualificazione della zona e alla realizzazione di nuove aree verdi.

La struttura sarà moderna e sostenibile, progettata con particolare attenzione all’efficienza energetica: impianto fotovoltaico, illuminazione Led e colonnine di ricarica per veicoli elettrici sono solo alcune delle soluzioni adottate per ridurre l’impatto ambientale.

Il supermercato avrà una superficie di circa 750 mq e l’apertura è prevista entro l’estate 2026.

Il punto vendita sarà gestito dalla società Ro.Be.Ca, con i soci imprenditori Daniel Alejandro Rossetti e Giulia Berrighi, già attivi sul territorio con altri due supermercati: uno a insegna Conad in via XXV Aprile a Massa Marittima e un Conad City in via Spagna a Follonica.

A breve inizierà la selezione del personale, si cercano candidati con e senza esperienza, inclusi profili per ruoli di responsabilità. Diverse le figure professionali richieste, tra cui:

  • responsabili di reparto;
  • addetti ai reparti freschi (in particolare nei settori carni / gastronomia / ortofrutta / pescheria / panetteria e pasticceria);
  • addetti alle vendite;
  • scaffalisti e cassieri.

L’organico sarà composto da circa 25 persone – con eventuali ulteriori incrementi legati alla stagionalità – con inquadramento contrattuale e retributivo previsto dal Ccnl del commercio (Terziario distribuzione e servizi).

Come candidarsi

I curriculum possono essere inviati via e-mail all’indirizzo: info@conadnordovest.it, indicando nell’oggetto “Apertura Pdv Gavorrano oppure consegnati direttamente presso il box informazioni dei punti vendita Conad di Massa Marittima (via XXV Aprile) e Follonica (via Spagna).

In fase di selezione saranno infatti particolarmente apprezzati profili che sappiano coniugare nel proprio lavoro attenzione al cliente, capacità di lavorare in squadra, spirito di iniziativa.

Foto di repertorio

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Triplo intervento di Acquedotto del Fiora: possibili disagi...

Parco eolico: i Comuni presentano le osservazioni contro...

“Infrastrutture e sviluppo”: la Cisl unisce politica e...

Difesa del suolo, oltre 2 milioni e mezzo...

Acquedotto del Fiora, poker di interventi sulla dorsale:...

“Grosseto e il volontariato: come attrarre nuove energie”,...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: