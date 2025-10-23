Scriabin Concert Series: piano recital della quindicenne Shuyao Shi nella Chiesa dei Bigi

Grosseto. Scriabin Concert Series, la rassegna dedicata al grande repertorio pianistico organizzata dall’associazione musicale Scriabin e diretta dal maestro Antonio Di Cristofano, prosegue il suo percorso con un nuovo appuntamento in programma sabato 25 ottobre, alle 17.30, nella cornice della Chiesa dei Bigi, al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto.

Protagonista del recital sarà la giovanissima pianista Shuyao Shi, promessa del pianismo internazionale, che proporrà un programma di grande fascino e intensità espressiva.

L’ingresso al concerto è 8 euro, con riduzione a 6 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra Città di Grosseto, e a 3 euro per gli studenti dell’Istituto comunale musicale “Palmiero Giannetti”. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 333.5372994.

Il programma

Il concerto offrirà un viaggio musicale che attraversa più di un secolo di storia, dal classicismo di Beethoven al virtuosismo di Liszt, dal lirismo romantico di Chopin e Rachmaninov fino alle sonorità impressioniste di Debussy e alle modernità ritmiche di Prokofiev. In programma figurano infatti la Sonata n. 6 in Fa maggiore, Op. 10 n. 2 di Beethoven, lo Scherzo Op. 38 n. 3 in Do diesis minore di Chopin, il Preludio Op. 32 n. 12 in Sol diesis minore di Rachmaninov, il Prélude n. 10 “La cathédrale engloutie” di Debussy, la Paraphrase on Verdi’s Rigoletto di Liszt e la Sonata Op. 28 n. 3 in La minore di Prokofiev.

La pianista

Nata nell’agosto 2010, Shuyao Shi ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di sette anni e attualmente si perfeziona sotto la guida del pianista Aldo Dotto all’International Music Institute di Abu Dhabi. A soli undici anni si è esibita come solista nel Concerto n. 1 in re minore di Bach con orchestra alla Cultural Foundation di Abu Dhabi, dimostrando un precoce talento e una spiccata sensibilità musicale. Ha inoltre partecipato a masterclass con alcuni dei più rinomati pianisti della scena internazionale, tra cui Kirill Gerstein, Alexander Malofeev, Changyong Shin, Manuel Araujo e Andrejs Osokins, arricchendo così la propria formazione tecnica e interpretativa.

Shuyao ha conseguito con distinzione l’esame Arsm e si è distinta in numerosi concorsi pianistici, ottenendo il secondo premio nella categoria C del 1° Steinway Piano Competition Gcc di Dubai, il secondo premio nella categoria avanzata all’Aus Piano Festival di Sharjah e una menzione d’onore al Fujairah International Piano Competition. Recentemente si è esibita al Dubai Opera, in occasione del recital dei laureati, e al Firdaus Studio di Expo City Dubai.