Il Comune assume una persona a tempo pieno e indeterminato: riaperto il bando

Orbetello (Grosseto). Il Comune di Orbetello rende noto che sono riaperti fino alle 23.59 del 4 novembre 2025 i termini di partecipazione al bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione di un istruttore tecnico, area degli istruttori del Ccnl del 16 novembre 2022 con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

Sono riaperti per 15 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale dell’Ente e sul portale unico del reclutamento InPA, i termini per la ricezione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, la cui scadenza è pertanto fissata alle ore 23:59 del 4 novembre 2025.

Restano acquisite le domande di partecipazione pervenute entro il 13 ottobre 2025 in forza del bando approvato con determinazione dirigenziale n. 638 del 12 settembre scorso, con facoltà dei medesimi candidati di trasmettere eventuale documentazione integrativa nei termini del presente avviso.

Ai sensi della sentenza 5057/2016 del Consiglio di Stato, a garanzia dell’unitarietà della procedura concorsuale, i requisiti necessari per la partecipazione al concorso devono essere posseduti dai candidati alla data della scadenza dei bandi di concorso.

Per maggiori informazioni, visitare il portale istituzionale del Comune di Orbetello: https://comune.orbetello.gr.it/novita/bando-di-concorso-n-1-istruttore-tecnico-riapertura-termini/