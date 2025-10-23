Degustazioni, musica, laboratori, mercatini e incontri: torna la Sagra del marrone e di Halloween

Scarlino (Grosseto). Da domenica 26 ottobre a domenica 2 novembre Scarlino ospita la terza edizione della Sagra del marrone e di Halloween, organizzata dalla Pro Scarlino con il sostegno del Comune: un appuntamento ormai atteso che unisce tradizione, gastronomia e momenti di socialità nel cuore del borgo medievale. Un programma ricco di iniziative animerà le vie del paese con degustazioni, musica, laboratori, mercatini e incontri di approfondimento dedicati ai prodotti locali e alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari.

Il programma

La manifestazione si aprirà domenica 26 ottobre con la Scarlinata, trekking e braciata tra i sentieri panoramici che collegano il centro storico ai Tramezzi, per scoprire la natura e i paesaggi che circondano Scarlino. Il ritrovo è alle 9.30 in piazza Garibaldi. Il costo è di 20 euro a persona. Per prenotazioni e informazioni è possibile contattare i numeri 366.4372854 o 328.9497006.

La festa riprende poi venerdì 31 ottobre con molti eventi, tutti ad ingresso libero.

Alle 17.00 il primo dei due convegni organizzati dall’assessorato all’Agricoltura, in collaborazione con le università di Pisa e di Siena e con il Bio Distretto Colline della Pia, nel quale il Comune di Scarlino ha fatto il suo ingresso nell’ultimo periodo. Nella sala del Consiglio comunale (piazza Garibaldi) si terrà l’incontro “Olio extravergine, gusto e benessere”, dedicato alla produzione, agli effetti salutistici e alla certificazione dell’olio, con la presentazione del Bio Distretto e degustazioni di oli del territorio e pane toscano Dop, offerto dal Consorzio di tutela della Dop pane toscano. Interverranno docenti delle università di Pisa e di Siena.

Sempre dalle 17.00 in biblioteca comunale si terrà il laboratorio per i bambini con il truccabimbi. La serata proseguirà con lo spettacolo “Vicolo della paura e Cavaliere senza testa” nelle vie del borgo e dalle 21.00 il djset in piazza Garibaldi con Andrea T e Narciso Grandi.

Sabato primo novembre alle 15.30 in piazza Garibaldi ci saranno i vecchi giochi per far divertire grandi e piccoli e la dimostrazione di tiro con l’arco a cura della Compagnia Apiana Extirpe.

Alle 17.00, in sala consiliare, si svolgerà il secondo convegno organizzato dall’assessorato all’agricoltura, “Sapori e saperi del castagno”, un viaggio tra ricerca scientifica, innovazione e cultura legata alla tradizione castanicola scarlinese con esperti dell’Università di Pisa e assaggio finale di castagne con pane toscano Dop, offerto dal Consorzio di tutela del pane toscano.

Domenica 2 novembre alle 15.30, ci sarà il mercatino degli hobbisti per le vie del centro storico e, ancora, gli arcieri – stavolta della Compagnia Gherardo Leonardo d’Appiano – saranno a disposizione per chi vorrà provare il tiro con l’arco.

Alle 16.00 in piazza Garibaldi si esibirà il gruppo Piazzale di Ponente.

Durante tutti i giorni della sagra saranno presenti stand gastronomici e, in piazza del Mercato, il ristorante sarà aperto venerdì 31 ottobre a cena, mentre sabato primo e domenica 2 novembre sia a pranzo che a cena.

«Questa manifestazione – dichiara il sindaco Francesca Travison – è un esempio di comunità viva e coesa, capace di mettere insieme cultura, turismo e identità locale. In questi anni l’amministrazione comunale ha lavorato per recuperare e rilanciare tradizioni che erano state accantonate, con l’obiettivo di restituire senso di comunità e identità a Scarlino. Un percorso che è stato possibile grazie al supporto delle associazioni e alla partecipazione dei cittadini, che rappresentano la vera forza del nostro territorio. È un momento in cui Scarlino si apre ai visitatori, mostrando il meglio di sé tra accoglienza, prodotti tipici e spirito di collaborazione».

L’assessore all’agricoltura Giorgio Maestrini evidenzia l’importanza del legame tra la sagra e il mondo rurale: «Con gli incontri dedicati all’olio e al castagno vogliamo dare spazio alla conoscenza e alla qualità, creando occasioni di confronto tra produttori, ricercatori e cittadini. La presentazione del Bio Distretto Colline della Pia rappresenta un passo importante per la promozione di un modello agricolo sostenibile, che valorizza le nostre produzioni e le connette a un territorio unico per biodiversità e tradizione. Olio e castagna sono due simboli della nostra identità rurale: da secoli caratterizzano la vita, la cultura e l’economia delle campagne scarlinese. Rilanciarli attraverso eventi come questo significa riconoscere il valore delle radici, ma anche guardare al futuro con una visione di sviluppo che coniuga innovazione, tutela ambientale e qualità alimentare. La sagra è quindi non solo una festa popolare, ma un’occasione per riscoprire e promuovere ciò che di più autentico Scarlino sa offrire».

L’organizzazione è affidata alla Pro Scarlino, associazione che da alcuni anni sta riportando nel borgo le tradizioni comunitarie.

«La Sagra del marrone e di Halloween è diventata in pochi anni un punto di riferimento per l’autunno scarlinese – dichiara Maurizio Bizzarri, presidente della Pro Scarlino –, un evento che unisce il piacere della buona tavola alla valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni, grazie alla partecipazione di tante associazioni e volontari che rendono possibile questa festa».