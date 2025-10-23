Dalla Cina in Maremma: la delegazione di Nanping arriva in città

Grosseto. Questa mattina il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti hanno presentato il programma dettagliato della visita istituzionale che la delegazione proveniente dalla Repubblica popolare cinese affronterà a Grosseto il 27 e 28 ottobre.

“Si tratta – ha spiegato il sindaco – di una missione istituzionale molto importante che punta a connettere ulteriormente il nostro tessuto economico, sociale e culturale con quello di Nanping andando così a creare nuove opportunità e sinergie. Questa attività sta riscuotendo grande interesse da parte di numerose realtà imprenditoriali, così come evidenziato dal programma degli appuntamenti previsti. Sarò lieto di accogliere la delegazione, a partire dal sindaco di Nanping, che ci farà l’onore di venire in visita”.

“Colgo l’occasione – ha proseguito il sindaco – per ringraziare ancora una volta l’imprenditore Tommaso Becagli, main sponsor, con la sua Site, del neonato ufficio Relazioni internazionali del Comune di Grosseto, uno strumento che sta già dando evidenti risultati”.

“Sono entusiasta di accogliere la delegazione cinese a Grosseto – ha sottolineato il presidente del Consiglio comunale, Fausto Turbanti -. Molte aziende sono ansiose di partecipare agli incontri e il nostro obiettivo è quello di supportare il turismo, il commercio e l’agricoltura del nostro territorio grazie a questi rapporti istituzionali ed internazionali. Invito i grossetani a partecipare al concerto dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto al Teatro degli Industri martedì prossimo, ad ingresso gratuito, per dare un caloroso benvenuto ai nostri amici cinesi”.

Il programma

Tra gli appuntamenti più significativi della visita della delegazione cinese in città, si segnalano: