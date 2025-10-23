“Custodire la casa comune”: alla Settimana della Bellezza si parla di fede, ecologia e cultura

Grosseto. Prosegue la Settimana della Bellezza con la sua penultima giornata, dedicata a un tema di straordinaria rilevanza e significato: “Custodire la casa comune. Una responsabilità condivisa tra fede, cultura ed ecologia”.

L’incontro, venerdì 24 ottobre, sarà un momento di riflessione e dialogo sul valore dell’ecologia integrale, un approccio che intreccia le dimensioni spirituali, ambientali e sociali dell’esistenza, invitando a un nuovo modo di abitare il mondo e le relazioni.

A chiudere il ciclo di appuntamenti sarà una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di tre ospiti di rilievo: don Federico Tartaglia, sacerdote e filosofo, autore del libro “È ora di trovare pace. Diario di ecologia mentale”; fra Francesco Zecca, frate minore della Provincia del Salento e presidente del progetto Oikos Mediterraneo; Corso Tarantino, autore del volume “Ecologia profonda”.

I tre relatori al mattino dialogheranno con un centinaio di studenti delle scuole superiori, nel pomeriggio, alle 17, nella sala Friuli del convento di San Francesco, terranno un incontro aperto a tutti.

chi sono i relatori

Don Federico Tartaglia, nato a Roma nel 1968, è sacerdote dal 1993. Laureato in teologia e filosofia, è stato missionario in Africa dal 2000 al 2009 e oggi è parroco a Roma. Autore e divulgatore, cura il canale YouTube Bibbia 73 e ha già pubblicato con Àncora “È ora di leggere la Bibbia” e “È ora di vedere Gesù”.

Nel suo libro “È ora di trovare pace. Diario di ecologia mentale”, don Federico invita il lettore a intraprendere un viaggio interiore, un cammino lento e consapevole verso la pace del cuore. Il testo nasce da una riflessione personale: “Un giorno mi trovavo in compagnia di amici e, notando il mio sguardo perso, uno di loro mi ha chiesto che cosa stessi facendo. «Sto pensando», ho risposto. «Beato te che c’hai tempo».”

Da quel momento, racconta l’autore, è iniziato un percorso di ricerca interiore, un diario che attraversa esperienze, incontri e tappe di un cammino umano e spirituale. “L’ecologia mentale – scrive – è un nuovo modo di vedere, di pensare e di desiderare, che non solo ci aiuta nella ricerca della felicità e della pace interiore, ma dà anche salde fondamenta alla conversione ecologica ormai necessaria: se vogliamo salvare il pianeta dobbiamo iniziare dalla mente”.

Fra Francesco Zecca, frate minore della Provincia del Salento, è presidente del progetto Oikos Mediterraneo. Francescano impegnato da anni nel dialogo tra spiritualità, cultura e tutela del creato, ha maturato una profonda esperienza nel campo dell’ecologia integrale e dell’impegno sociale.

L’idea del progetto Oikos nasce nel 2020, nel convento francescano di Taranto, la “città dei due mari”. In un contesto segnato da straordinaria bellezza paesaggistica, ma anche da gravi ferite ambientali e sociali, Oikos si propone come Centro per l’ecologia integrale del Mediterraneo. Il suo obiettivo è promuovere una visione nuova del rapporto tra uomo, ambiente e lavoro, alla luce del messaggio della Laudato Si’ di Papa Francesco. Taranto, con la sua storia millenaria e la presenza della più grande acciaieria d’Europa, diventa così un simbolo universale della necessità di ripensare i modelli di sviluppo e di ricucire il legame spezzato tra umanità e natura.

Oikos Mediterraneo è oggi un laboratorio di idee, esperienze e relazioni, in cui fede, cultura e impegno civile si intrecciano per dare vita a un percorso di conversione ecologica, spirituale e comunitaria. Come ricordava Papa Francesco nella “Laudato Si'”, la crisi ecologica è anche una crisi spirituale e sociale: solo un approccio integrale può guarire la frattura tra l’essere umano e il creato.

Corso Tarantino, nato a Firenze nel 1993, è dottore in Scienze politiche e collabora con la rivista di cultura politica “Trasgressioni”. Autore e illustratore, ha pubblicato la graphic novel “Farinata degli Uberti” (Kleiner Flug, 2015), dedicata all’omonimo personaggio storico e dantesco, e ha illustrato due volumi di fiabe psicologiche per bambini, “La radura nel bosco” e “Gli elfi dispettosi”. Con “Ecologia profonda”, Tarantino propone una riflessione che unisce sensibilità filosofica e sguardo poetico sul rapporto tra essere umano e natura, invitando a riscoprire una spiritualità del limite e della cura.

La Settimana della Bellezza è organizzata dall’Ufficio per la pastorale culturale della Diocesi di Grosseto e Fondazione Crocevia con Fondazione Chelli, la co-organizzazione di Comune di Grosseto e in collaborazione con altri uffici diocesani, con la Fondazione Polo universitario grossetano, la Fondazione Grosseto Cultura, in modo particolare attraverso il Polo espositivo Clarisse Arte, e del Maam-Museo archeologico e d’arte della Maremma e la partnership del quotidiano Avvenire con la sua rivista mensile Luoghi dell’Infinito.

Altrettanto fondamentale la collaborazione della comunità dei Frati Minori, che ogni anno mette a disposizione la sala Friuli, offrendo sempre un’accoglienza generosa e attenta alle persone che partecipano ai vari appuntamenti della Settimana.