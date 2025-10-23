Home Colline MetallifereCimitero comunale: ecco gli orari di apertura per la commemorazione dei defunti
Cimitero comunale: ecco gli orari di apertura per la commemorazione dei defunti

Scarlino (Grosseto). In occasione della commemorazione dei defunti, dal 25 ottobre al 9 novembre il cimitero comunale di Scarlino resterà aperto tutti i giorni secondo la fascia oraria stagionale: dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00.

«Come ogni anno – sottolinea il sindaco Francesca Travison –, in occasione della commemorazione dei defunti vogliamo garantire ai cittadini la possibilità di rendere omaggio ai propri cari in un contesto ordinato e accogliente. Il cimitero è un luogo di memoria e di affetto, che rappresenta un legame profondo con la nostra comunità e la sua storia».

