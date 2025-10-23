800 anni dalla nascita del Libero Comune: concerto del Quartetto italiano di corni

Massa Marittima (Grosseto). L’associazione “Amici della Musica”, in collaborazione con Avis di Massa Marittima e con il patrocinio del Comune di Massa Marittima, ha organizzato un concerto dedicato agli 800 anni dalla nascita del Libero Comune, con il Quartetto italiano di corni, che si terrà domenica 26 ottobre alle 18, nella sala congressi del Palazzo dell’Abbondanza.
Il “Quartetto italiano di corni” è composto da Gianfranco Dini, Paolo Faggi, Andrea Mugnaini e Giacomo Santoni.
Ingresso a pagamento: 5 euro per i soci e 15 per tutti gli altri. È possibile iscriversi all’associazione direttamente la sera dello spettacolo.