Musica, buon cibo e raccolta fondi per le luminarie natalizie: ecco “Accendiamo Ravi”

L'iniziativa è in programma domenica 26 ottobre

di Redazione
Ravi (Grosseto). Domenica 26 ottobre, nella cornice di piazza Campori Dante a Ravi, a partire dalle 17, si terrà la prima edizione dell’evento “Accendiamo Ravi”.

L’iniziativa, organizzata dal Ccr Ravi, ha l’obiettivo di raccogliere i fondi per le luminarie natalizie, regalando una giornata di divertimento, convivialità e buon cibo, il tutto accompagnato dalla musica dal vivo di Vins (Vincenzo Iannelli).

Durante la giornata sarà possibile degustare le specialità preparate dalle quattro attività presenti nel paese: Gotti e Morsi, Passo Carraio, Ravi di Maremma, Unico Bar.

Tra le specialità, saranno servite trippa e vino rosso, panino con la porchetta, castagne e vin brûlé, dolci e prosecco, zonzelle e polenta fritta.

