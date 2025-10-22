Home Colline del Fiora“Guida ai simboli templari. Amiata di Grosseto e Siena”: il libro presentato in biblioteca
Colline del FioraCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli Colline del FioraCultura e Spettacoli Grosseto

“Guida ai simboli templari. Amiata di Grosseto e Siena”: il libro presentato in biblioteca

L'iniziativa è in programma domenica 26 ottobre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Montemerano (Grosseto). Alla biblioteca di storia dell’arte di Montemerano, tappa domenica 26 ottobre del percorso di scoperta “Da Museo a Museo”, che vedrà i partecipanti percorrere i suggestivi sentieri da Saturnia a Manciano, alle 12.30, in occasione della sosta per il pranzo dei viaggiatori, offerto dal Polo culturale “Pietro Aldi” di Saturnia, si terrà, in collaborazione con il Comune di Manciano e con l’editore Effigi di Arcidosso, la presentazione del volume “Guida ai simboli templari. Amiata di Grosseto e Siena”, pubblicato da Effigi e curato da Daniele Cerboni e Simone Fagioli: https://www.cpadver-effigi.com/blog/guida-ai-simboli-templari-sul-monte-amiata/

Il libro

L’opera si presenta come una “guida sui generis”, invito a esplorare diciannove località del territorio amiatino non con l’occhio del semplice turista, ma con quello del ricercatore. Il libro non fornisce mappe o coordinate precise, ma stimola il lettore a una “ricerca iniziatica”, uno sforzo personale per decifrare le “pietre parlanti” che costellano chiese, palazzi e antiche mura di queste territorio. Ogni località è introdotta da cenni storici e curiosità tratte da pubblicazioni edite tra il Settecento e il Novecento, offrendo uno sguardo inedito sul passato.

Le fotografie di Daniele Cerboni documentano la realtà dei simboli così come appaiono oggi, senza artifici, per testimoniare la loro persistenza nel tessuto contemporaneo. L’obiettivo degli autori è riattivare il potenziale di questi segni, spesso “disinnescati” come considera Fagioli e ridotti a meri elementi grafici, trasformando il lettore stesso in un “simbolo” che compie un percorso di approfondimento e riflessione.

“Con questo libro – spiegano gli autori non abbiamo voluto creare una semplice guida. Il nostro invito è a diventare esploratori del mistero, a riattivare il significato di questi simboli che sono macchine narrative potentissime. L’Amiata è una terra disseminata di ‘segni’ e noi offriamo una chiave per iniziare ad ascoltarle, compiendo uno sforzo che è parte integrante del viaggio”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Spettacoli, reading e momenti di riflessione: torna “Meta-Forme”

Grosseto ricorda Mario Innocenti: una piazza in memoria...

Manciano celebra il centenario della nascita di Lilio...

Musica, buon cibo e raccolta fondi per le...

Incidente stradale: donna trasportata in ospedale con l’elisoccorso

Torna la Festa della Castagna: il programma del...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: