Guasto alla linea Telecom abitazione senza telefono da oltre tre mesi

Grosseto. Da oltre tre mesi, un’abitazione della frazione di Vallerona, nel comune di Roccalbegna, risulta essere sfornita dei servizi di linea voce, non potendo il titolare della linea e la propria moglie ricevere e/o effettuare chiamate.

A nulla sono valsi i reiterati solleciti da parte del titolare della linea, la quale, a distanza di oltre tre mesi, risulta essere ancora isolata, senza peraltro neppure sapere per quanto tempo ancora permarrà il disservizio.

Purtroppo, non si tratta neppure del primo guasto, dato che negli ultimi anni la linea è stata interessata da ripetuti disservizi che hanno impedito alla titolare dell’utenza di fruire sia della linea voce che di quella dati.

Non ricevendo alcun riscontro e cadendo nel vuoto ogni richiesta di risoluzione del guasto, il titolare dell’utenza telefonica si è visto costretto anche a depositare un ricorso d’urgenza presso il Tribunale di Grosseto.

La situazione è insostenibile, vista anche la scarsa copertura della linea mobile. E’ evidente come questo disservizio stia arrecando gravi danni alla coppia che da oltre mesi non può nè ricevere, nè effettuare chiamate.