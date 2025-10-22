Bisarca si ribalta sulla Grosseto – Siena e perde le auto che trasporta: traffico bloccato

Aggiornamento ore 16.29: i Vigili del Fuoco della sede centrale di Grosseto sono intervenuti questo pomeriggio, sulla Grosseto-Siena, in prossimità dell’uscita per Civitella Marittima.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale intervenuta sul posto, una bisarca che trasportava auto si è ribaltata occupando parzialmente sia la corsia di sorpasso nord che la corsia di sorpasso sud della Grosseto-Siena.

L’opera dei Vigili del Fuoco, constatata l’incolumità del conducente del mezzo pesante, consentirà la rimozione del camion e delle auto trasportate che, a causa dell’incidente, si sono rovesciate sulla carreggiata, tramite l’utilizzo dell’autogru in dotazione.

Nessun altro veicolo che circolava lungo la strada è rimasto coinvolto.

Oltre ai Vigili del Fuoco, presenti sul posto anche la Polizia stradale per la regolazione del traffico, che procede in entrambi i sensi di marcia solo nella corsia di marcia ordinaria, personale dell’Anas, della Provincia e il personale sanitario.

Civitella Paganico (Grosseto). Segnalato un grave incidente (coinvolti un tir e alcune automobili) sulla superstrada Grosseto–Siena, nel tratto tra Paganico Nord e Civitella Marittima.

Il transito verso Siena è attualmente impossibile, verso Grosseto si circola con difficoltà, ma è raccomandata massima prudenza.

Le autorità stanno intervenendo sul posto; è possibile la chiusura totale della strada per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi coinvolti.

Si consiglia di evitare la zona e utilizzare percorsi alternativi.

Notizia in aggiornamento