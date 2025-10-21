Home GrossetoSterpeto, Rifondazione Comunista: “Completamento dei loculi non terminato, il Comune intervenga”
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Sterpeto, Rifondazione Comunista: “Completamento dei loculi non terminato, il Comune intervenga”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 91 views

Grosseto. Tutti sappiamo che nella vita prima o poi ci troveremo ad affrontare uno dei momenti più difficili, che è quello della perdita di un proprio caro; se poi a tutto questo si aggiunge la negligenza delle istituzioni, oltre alla sofferenza umana si aggiunge la beffa”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il circolo di Grosseto di Rifondazione Comunista.

“Numerose famiglie stanno attendendo oramai da più di un anno il completamento dei loculi al cimitero di Sterpeto dove poter tumulare le urne cinerarie dei propri defunti, il tutto tra continue promesse e rinvii e avere pagato anticipatamente per qualcosa di cui non si sa quando potranno usufruire – termina la nota -. Chiediamo pertanto al Comune  e alla società San Lorenzo servizi di farsi carico del problema e di trovare una pronta risoluzione affinché i lavori di completamento siano al più presto ultimati. Ne va del rispetto verso i cittadini grossetani”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Soccorritori: al via il corso di formazione di...

Destination summit: in Spagna una delegazione grossetana partecipa...

Regione, Rossi: “Con Pd al governo solo slogan...

Ecosistema urbano: Grosseto scala la classifica del rapporto...

Uscita di Sicurezza: logo reinterpretato da una giovane...

Sciopero nazionale, Sei Toscana: “Le attività di pulizia...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: