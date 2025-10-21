Sterpeto, Rifondazione Comunista: “Completamento dei loculi non terminato, il Comune intervenga”

Grosseto. “Tutti sappiamo che nella vita prima o poi ci troveremo ad affrontare uno dei momenti più difficili, che è quello della perdita di un proprio caro; se poi a tutto questo si aggiunge la negligenza delle istituzioni, oltre alla sofferenza umana si aggiunge la beffa”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il circolo di Grosseto di Rifondazione Comunista.

“Numerose famiglie stanno attendendo oramai da più di un anno il completamento dei loculi al cimitero di Sterpeto dove poter tumulare le urne cinerarie dei propri defunti, il tutto tra continue promesse e rinvii e avere pagato anticipatamente per qualcosa di cui non si sa quando potranno usufruire – termina la nota -. Chiediamo pertanto al Comune e alla società San Lorenzo servizi di farsi carico del problema e di trovare una pronta risoluzione affinché i lavori di completamento siano al più presto ultimati. Ne va del rispetto verso i cittadini grossetani”.