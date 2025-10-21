Soccorritori: al via il corso di formazione di Anpas Humanitas

Grosseto. Con l’arrivo dell’autunno ecco il nuovo corso per soccorritori di Anpas Humanitas Grosseto.

Partirà lunedì 27 ottobre alle 21 con la prima riunione dei corsisti e consentirà la formazione di volontari soccorritori di I° e II° livello. Dopo quelli iniziati a novembre 2023, marzo e ottobre 2024 e marzo 2025, questo è il 5° corso organizzato dalla Pubblica assistenza del capoluogo, che già oggi fa affidamento su un’ottantina di volontari, impiegati nell’emergenza/urgenza, nei trasporti sociali e nella Protezione civile.

Per avere informazioni e pre-iscriversi è possibile chiamare il 338.7704728 oppure scrivere a info@anpasgrosseto.it. Lunedì 27 ottobre, nella sede di via Smeraldo 4 a Grosseto, si terrà il primo incontro per illustrare i contenuti del piano di formazione e iscriversi al corso. Le lezioni si svolgeranno la sera dopo cena due volte alla settimana.

«Dopo l’ultimo gruppo che ha ottenuto le abilitazioni – spiega il presidente di Anpas Humanitas Grosseto, Christian Sensi –, abbiamo subito ricevuto nuove richieste di partecipare al corso successivo. Passata l’estate, siamo pronti a partire con la nuova formazione. D’altra parte, dopo un periodo di avvicendamento nel gruppo dei dipendenti, siamo subito partiti a razzo registrando un incremento delle attività, per cui è importante avere la possibilità di implementare il numero dei volontari, in modo da dare a tutti la possibilità di far parte dei turni senza avere carichi di lavoro eccessivi. Per Anpas Humanitas i corsi di formazione sono anche un’occasione per veicolare il nostro messaggio di laicità e inclusività, che trova interesse da parte dei grossetani. E questo è per tutti noi grande motivo di orgoglio».

Il corso

Il corso permette di ottenere un attestato di soccorritore di livello “base” e, proseguendo, quello di livello “avanzato”. Le lezioni si svolgono dopo cena per consentire anche a chi lavora di partecipare. A conclusione del periodo di formazione i volontari terranno un esame, che, se superato, consentirà di ottenere l’attestato di soccorritore di primo o secondo livello.

Il corso consentirà di acquisire competenze di primo soccorso, di rianimazione attraverso le tecniche di defibrillazione Blsd (basic life support defibrillation) per adulti e Pblsd di rianimazione pediatrica, disostruzione delle vie aeree, sia essa per adulti che a livello pediatrico, e soccorso vitale al traumatizzato.

Questo consentirà ai volontari soccorritori di poter effettuare presso Humanitas Grosseto attività di servizi sociali (trasporto sanitario) e attività di servizio emergenza/urgenza sull’ambulanza, oltre che, previo un successivo specifico corso, di far parte del sistema di Protezione civile regionale.