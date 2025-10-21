Grosseto. Benidorm, città spagnola vincitrice del premio ‘European green pioneer of smart tourism 2025’, ha organizzato il Destinations summit 2025, workshop terminato il 16 ottobre scorso.

Invitati tutti i vincitori e i finalisti delle edizioni precedenti dei premi European capital e Green pioneer of smart tourism, dunque anche Grosseto. Questo evento di tre giorni ha mostrato come Benidorm stia trasformando il turismo urbano attraverso sostenibilità, innovazione, digitalizzazione, accessibilità e una governance inclusiva.

Sono state scoperte le migliori pratiche di Benidorm, ma ci sono stati anche momenti di scambio e condivisione delle buone pratiche delle cittadine europee invitate, dove ogni realtà ha avuto modo di presentare i propri progetti.

La visita di queste località in Spagna rientra nelle iniziative che si stanno svolgendo quest’anno, dopo la designazione della città come destinazione pioniera verde del turismo intelligente del 2025 da parte della Commissione europea, un riconoscimento che premia le strategie innovative delle destinazioni che lavorano per ridurre al minimo l’impatto ambientale del turismo, ottimizzando al contempo l’esperienza dei visitatori e dei residenti.

Grosseto è stata invitata a partecipare a questa iniziativa dove figurano, come detto, centri premiati o finalisti nelle edizioni precedenti per i loro elevati indicatori di sostenibilità, come Ravenna (Italia), Karlsruhe (Germania), Liepāja (Lettonia), Breda (Paesi Bassi), Lubiana (Slovenia), Helsinki (Finlandia), Siviglia, Panevėžys (Lituania), Valongo (Portogallo) e Dublino (Irlanda).