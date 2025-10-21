Home AttualitàAllerta meteo arancione per maltempo, scuole chiuse in Maremma: ecco dove
Allerta meteo arancione per maltempo, scuole chiuse in Maremma: ecco dove

di Redazione
di Redazione

Grosseto. In seguito all‘allerta meteo arancione diramata dalla Regione Toscana, alcuni Comuni maremmani hanno disposto la chiusura delle scuole

Gavorrano

Il sindaco di Gavorrano, con propria ordinanza n. 220 di oggi, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale nonché del nido di infanzia, della ludoteca e della biblioteca comunali per la giornata di domani, mercoledì 22 ottobre.

Inoltre, ha disposto la chiusura e il divieto di accesso a tutti i cimiteri, i parchi e i giardini pubblici cittadini.

Notizia in aggiornamento

