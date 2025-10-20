L’opposizione: “Sosteniamo sport per tutti, estendiamo convenzione della farmacia comunale”

“La farmacia comunale è un bene pubblico, e proprio per questo deve offrire le stesse opportunità a tutte le società sportive del territorio, senza eccezioni o preferenze. È con questo spirito che abbiamo presentato la mozione ‘Estensione della convenzione della farmacia comunale a tutte le società sportive del territorio comunale'”.

A dichiararlo sono i consiglieri e le consigliere comunali di opposizione a Follonica Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini e Francesca Stella, promotori dell’iniziativa.

“La recente convenzione tra l’Azienda farmaceutica municipale (Afm) e una singola società sportiva è una buona notizia e va nella direzione di tessere un rapporto solido fra la città e le farmacie comunali, ma, pur animata da buone intenzioni, rischia di creare una disparità ingiustificata tra le associazioni follonichesi – continua la nota -. Quindi proponiamo di sostenere e rilanciare l’azione meritoria della farmacia predisponendo un modello di convenzione standard ‘Sosteniamo lo sport’, che permetta a tutte le società sportive regolarmente costituite di aderire alle stesse condizioni, in modo semplice e senza costi aggiuntivi. La farmacia comunale è un’azienda interamente pubblica, e proprio per questo ha il dovere di garantire trasparenza, equità e accesso universale ai propri servizi e alle proprie agevolazioni. Il nostro obiettivo è chiaro: sostenere tutto lo sport cittadino, non un pezzo solo. Vorremmo che l’amministrazione comunale e la farmacia comunale promuovano un patto trasparente con le società sportive, grande o piccole che siano, riconoscendo il valore sociale, educativo e di salute che ogni realtà sportiva porta nella nostra comunità”.

La mozione prevede inoltre che venga monitorata annualmente l’attuazione della convenzione, con una relazione pubblica sui risultati ottenuti: “È un modo concreto per dare seguito ai principi di equità e trasparenza e per valorizzare il lavoro prezioso che le associazioni sportive svolgono ogni giorno per i nostri ragazzi e ragazze”, terminano i consiglieri.