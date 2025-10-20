Home Colline Metallifere“La storia di un sogno”: arte e solidarietà per combattere la poliomielite
L'iniziativa è in programma venerdì 24 ottobre

Massa Marittima (Grosseto). Il Rotary Club di Massa Marittima, con la collaborazione delle associazioni DanzArt, Rosso Amaranto e Liber Pater, organizza un evento finalizzato alla raccolta fondi per la giornata mondiale per l’eradicazione della polio: “The end Polio now”.

L’iniziativa, intitolata “La storia di un sogno: una bambina, la polio e la speranza, dal sogno alla realtà”, si terrà venerdì 24 ottobre, alle 18.00, nel Palazzo dell’Abbondanza di Massa Marittima.

Durante la serata, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a performance di danza e letture ispirate al tema della speranza e della lotta contro la poliomielite, unendo l’arte e la solidarietà in un evento che mira a sensibilizzare e raccogliere fondi per questa importante causa.

L’ingresso è gratuito, ma ogni donazione fatta durante l’evento sarà destinata alla raccolta fondi per l’eradicazione della poliomielite, con l’obiettivo di contribuire all’iniziativa globale del Rotary International “End Polio now”.

Un’occasione per vivere un’esperienza emozionante e, al contempo, per contribuire con la propria donazione all’ eliminazione di questa piaga, che colpisce ancora molti bambini in tutto il mondo.

