Funghi, colori e migrazioni: tornano le escursioni nelle riserve naturali

Grosseto. L’associazione Occhio in Oasi, in collaborazione con il Wwf e con la gestione delle riserve naturali di Bosco Rocconi e di Pescinello, propone per i prossimi mesi una serie di esperienze in natura dedicate alla scoperta dell’autunno nelle aree protette dell’alta valle dell’Albegna.

L’autunno è una stagione ideale per esplorare boschi e foreste: dopo la lunga estate, le prime piogge riportano vita e colori agli ecosistemi. Protagonisti indiscussi di questo periodo sono i funghi, con la loro incredibile varietà di forme, colori e comportamenti. Alcune specie, come il “fungo dell’olivo”, sono persino bioluminescenti e offrono uno spettacolo raro e affascinante durante la notte.

Durante gli incontri in programma, esperti naturalisti accompagneranno i partecipanti alla scoperta di questi mondi nascosti, ma anche dei mutamenti stagionali della vegetazione e del passaggio degli uccelli migratori che in questo periodo sostano in Maremma per rifocillarsi.

Dalle sfumature calde del fogliame ai piccoli frutti autunnali, fino ai voli dei migratori diretti verso sud, ogni visita sarà un’occasione per osservare da vicino la natura che cambia.

Le attività sono aperte a tutti e si svolgeranno nelle riserve naturali regionali di Bosco Rocconi e Pescinello, nei comuni di Roccalbegna e Semproniano.

Per informazioni e prenotazioni: email boscorocconi@wwf.it – cell. 320.8223972.