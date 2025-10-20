Centro storico, Fratelli d’Italia: “Cittadini ostaggio di degrado e insicurezza, il sindaco intervenga”

Scansano (Grosseto). Il circolo territoriale di Fratelli d’Italia Scansano attacca l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Bice Ginesi, per la “gravissima inerzia dimostrata di fronte al peggioramento delle condizioni di sicurezza e decoro nel centro storico”.

“La nostra denuncia – dichiarano da Fratelli d’Italia – si basa sull’esposto formale presentato alcune settimane fa da parte di numerosi cittadini e residenti, che lamentano di sentirsi abbandonati dalle istituzioni locali”.

“È inaccettabile – prosegue Fratelli d’Italia – che i cittadini di Scansano debbano subire vandalismo sistematico, minacce e costante disturbo della quiete pubblica a causa dell’inerzia dell’amministrazione. Le problematiche, puntualmente segnalate, includono: rischio igienico-sanitario per l’incontrollata proliferazione di colonie di piccioni; pericolo per l’incolumità pubblica dovuto all’uso sconsiderato di monopattini elettrici ad alta velocità nelle aree pedonali; abbandono di rifiuti e sporcizia nel cuore del paese”.

“Il diritto alla sicurezza non è un optional – tuona Fratelli d’Italia Scansano -, ricordiaamo al sindaco Ginesi il suo dovere istituzionale (articolo 54 del Tuel) di adottare immediatamente ordinanze per prevenire ‘gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.’ Il sindaco Ginesi non può limitarsi a esprimere ‘preoccupazione’, deve agire. Il tempo delle parole è finito”.

“In pieno supporto ai residenti, Fratelli d’Italia suggerisce l’adozione immediata delle seguenti misure: installazione urgente di videosorveglianza nei punti nevralgici; aumento dei pattugliamenti da parte della Polizia locale, con particolare attenzione alle ore notturne; emissione di ordinanze specifiche contro il bivacco, il consumo di alcol e l’abbandono di rifiuti; verifica anagrafica sugli immobili del centro storico per accertare la corretta residenza degli occupanti. Caro sindaco, è arrivato il momento di smettere di ignorare l’appello disperato dei suoi concittadini e di restituire a Scansano il diritto alla tranquillità e al decoro”, termina la nota.