Home GrossetoCentro storico, Fratelli d’Italia: “Cittadini ostaggio di degrado e insicurezza, il sindaco intervenga”
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Centro storico, Fratelli d’Italia: “Cittadini ostaggio di degrado e insicurezza, il sindaco intervenga”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 85 views

Scansano (Grosseto). Il circolo territoriale di Fratelli d’Italia Scansano attacca l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Bice Ginesi, per la “gravissima inerzia dimostrata di fronte al peggioramento delle condizioni di sicurezza e decoro nel centro storico”.

“La nostra denuncia – dichiarano da Fratelli d’Italia si basa sull’esposto formale presentato alcune settimane fa da parte di numerosi cittadini e residenti, che lamentano di sentirsi abbandonati dalle istituzioni locali”.

“È inaccettabile – prosegue Fratelli d’Italia che i cittadini di Scansano debbano subire vandalismo sistematico, minacce e costante disturbo della quiete pubblica a causa dell’inerzia dell’amministrazione. Le problematiche, puntualmente segnalate, includono: rischio igienico-sanitario per l’incontrollata proliferazione di colonie di piccioni; pericolo per l’incolumità pubblica dovuto all’uso sconsiderato di monopattini elettrici ad alta velocità nelle aree pedonali; abbandono di rifiuti e sporcizia nel cuore del paese”.

“Il diritto alla sicurezza non è un optional – tuona Fratelli d’Italia Scansano -, ricordiaamo al sindaco Ginesi il suo dovere istituzionale (articolo 54 del Tuel) di adottare immediatamente ordinanze per prevenire ‘gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.’ Il sindaco Ginesi non può limitarsi a esprimere ‘preoccupazione’, deve agire. Il tempo delle parole è finito”.

“In pieno supporto ai residenti, Fratelli d’Italia suggerisce l’adozione immediata delle seguenti misure: installazione urgente di videosorveglianza nei punti nevralgici; aumento dei pattugliamenti da parte della Polizia locale, con particolare attenzione alle ore notturne; emissione di ordinanze specifiche contro il bivacco, il consumo di alcol e l’abbandono di rifiuti; verifica anagrafica sugli immobili del centro storico per accertare la corretta residenza degli occupanti. Caro sindaco, è arrivato il momento di smettere di ignorare l’appello disperato dei suoi concittadini e di restituire a Scansano il diritto alla tranquillità e al decoro”, termina la nota.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Venator, il sindaco: “Crisi seguita costantemente, parlare della...

Prefettura, nominato il nuovo vice Prefetto vicario: ecco...

100 anni fa nasceva Renato Pollini: un convegno...

L’opposizione: “Sosteniamo sport per tutti, estendiamo convenzione della...

Polizia stradale, Silp Cgil: “Pensionamenti non reintegrati, preoccupante...

Rinnovabili, Italia Nostra: “No al folle parco eolico...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: