“Taxi a due piazze”: la commedia in scena nella sala dell’Auser

Scarlino (Grosseto). La compagnia teatrale La Barcaccia di Grosseto, dopo il successo riscosso nelle precedenti repliche, porta di nuovo in scena la commedia “Taxi a due piazze” di Ray Cooney, con la regia di Eduardo Vozzi, con la collaborazione artistica di Ciro Sbrulli, domenica 19 ottobre alle 17, nella sala Auser del Puntone, nel comune di Scarlino.

Protagonisti

Cesare Nigrelli, Cristina Mazzi, Caterina Zotti, Riccardo Pieri, Carlo Urbano, Luciano Balbonesi, Elsa Amati, Giorgio Scolli Abeti. La scenografia è curata da Riccardo BambagioniI, i suoni sono a cura di Lia Plomitallo.

L’ingresso alla sala Aauser è ad offerta.

La commedia

“Taxi a due piazze” è la storia di un tassista, Mario Rossi, che conduce una doppia vita con due mogli, Carla e Barbara, ha due case, una a piazza Risorgimento e l’altra in piazza Irnerio. A seguito di un’aggressione subita per difendere un’anziana signora da due teppisti, Mario viene ricoverato in ospedale e, in preda alla confusione, dà inavvertitamente alla Polizia entrambi gli indirizzi delle sue residenze.

Due solerti Brigadieri di due diversi commissariati indagano sulle affermazioni del Rossi, il quale, per evitare di essere scoperto, escogita, sostenuto dal suo amico Walter Fattore, una serie di bugie che scatenano a loro volta una serie di equivoci da cui sarà difficile uscire.