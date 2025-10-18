Amministrative, Sinistra Italiana: “Bene proposta di Marras su progetto progressista”

Home GrossetoAmministrative, Sinistra Italiana: “Bene proposta di Marras su progetto progressista”
Grosseto. Sinistra Italiana – Alleanza Verdi e Sinistra accoglie “con favore le parole dell’assessore regionale Leonardo Marras e la proposta di avviare un percorso ampio e inclusivo in vista delle elezioni amministrative del 2027 a Orbetello e Grosseto”.

“Questa prospettiva può rappresentare un’occasione preziosa per dare vita a un progetto politico e civico realmente alternativo alla destra, capace di parlare alle persone, di ascoltare i territori e di mettere al centro il lavoro, l’ambiente e il welfare come pilastri di una nuova stagione amministrativa – continua la nota del partito -. Si-Avs è fin da subito disponibile a lavorare concretamente alla costruzione di una piattaforma programmatica condivisa, da elaborare insieme a tutte le forze politiche, le associazioni, i movimenti, il mondo del volontariato e la società civile che si riconoscono nei valori della Costituzione, del progresso sociale, della giustizia ambientale e della solidarietà”.

“Crediamo che la sfida per Orbetello e Grosseto non sia solo elettorale, ma culturale e sociale: serve un progetto di città che guardi al futuro, affronti le disuguaglianze, tuteli il territorio e promuova un modello di sviluppo sostenibile, equo e solidale. Del resto già esistono esperienze positive in tal senso in vari comuni come in Provincia. E da ora in poi a che in Regione Toscana – termina il comunicato -. Avs sarà parte attiva di questo percorso, aperta al confronto e al contributo di tutte e tutti coloro che intendono costruire insieme una proposta di governo per il bene comune delle nostre comunità”.

