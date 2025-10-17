Home GrossetoIl sindaco incontra in Municipio gli artisti Claudio Caverni e Pietro Corridori
GrossetoNotizie dagli Enti

Il sindaco incontra in Municipio gli artisti Claudio Caverni e Pietro Corridori

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 14 views

Grosseto. Questa mattina, grazie all’interessamento della presidente della Terza commissione Simonetta Baccetti, ho avuto il piacere di incontrare l’artista Claudio Caverni, originario di Arcidosso. Era accompagnato dall’amico Pietro Corridori, uno dei massimi esponenti della pittura toscana contemporanea con cui lo stesso Caverni ha in programma un’importante collaborazione.

Caverni è un ballerino e coreografo affermato. Dopo gli studi in Italia, si è trasferito a New York, frequentando la Alley School. Oggi lavora come freelancer e ha debuttato come coreografo allo Spark Festival con la sua creazione Exousia. Queste sono le storie che ci piacciono, fatte di talento e forza di volontà”.

Così il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna in una nota.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Tassa di soggiorno, il sindaco: “Siamo allarmati da...

Falsi messaggi sms, l’Asl: “Non esistono ‘uffici CUUP’,...

“Scuole sicure”: il Comune ottiene un finanziamento di...

Calcetto e pallavolo: inaugurato il campo polivalente in...

Tirrenica, Simiani: “Salvini ammette che ha bloccato opera,...

Piscina geotermica, lavori terminati: Enel cede gratis la...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: