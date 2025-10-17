“Dentro al tondo”: al via la mostra collettiva alla galleria Spaziografico

Massa Marittima (Grosseto). Galleria Spaziografico compie cinque anni nell’attuale sede di vicolo del Ciambellano n.7 a Massa Marittima e per questo festeggia con una grande mostra collettiva di 26 artisti che hanno realizzato opere su un supporto uguale per tutti: un tondo di 30 centimetri di diametro.

La mostra, dal titolo “Dentro al tondo”, sarà inaugurata sabato 18 ottobre, alle 18, e sarà visitabile tutti i giorni, ad ingresso gratuito, dalle 16.30 alle 19, fino a domenica 2 novembre.

La mostra

“Questa collettiva vuole celebrare i cinque anni di presenza della Galleria Spaziografico nell’iconica sede di vicolo del Ciambellano a Massa Marittima, inaugurata tra dicembre 2019 e gennaio 2020 con la mostra ‘L’espressività del Tondo’ – dichiara il curatore Gian Paolo Bonesini -. Da allora la galleria è cresciuta, vincendo anche la sfida dell’era covid e continuando senza interruzione la sua attività con originali allestimenti e apprezzate proposte artistiche. Il tondo, oltre a richiamare la prima mostra realizzata in questa sede, nell’immaginario simbolico rappresenta la perfezione e forse per questo, soprattutto nel Rinascimento, fu scelto da grandi artisti come supporto per le loro creazioni: un formato affascinante che costringe l’autore a progettare la composizione in uno spazio poco usuale, certo più difficile rispetto agli altri. Sono ventisei gli autori riuniti in questa collettiva, a mostrare le loro soluzioni”.

“Così diventa molto interessante vedere la varietà di stili, linguaggi, tecniche, elaborazioni concettuali messa in atto per risolvere il problema: come far ‘quadrare il cerchio’ in modo che la composizione rimanga armonica e ben proporzionata? Ciascuno ha scelto la propria strategia percettiva, proponendo soluzioni che ben si pongono un relazione con il supporto, uguale per tutti: un tondo rigorosamente di trenta centimetri di diametro, difficile da padroneggiare, soprattutto per chi di solito utilizza grandi formati. I risultati però destano stupore. Oltre i contenuti soggettivi che ci permettono di riconoscere la personalità di ciascun autore, vediamo fotografie, opere pittoriche e grafiche, ceramiche e opere materiche che risolvono con maestria le diverse tematiche artistiche – termina Bonesini –. Alla fine, una mostra sorprendente che celebra l’impegno della Galleria nello sviluppo culturale del territorio. Grazie a chi ha voluto farne parte”.

Alla mostra partecipano L. Andreanelli, A. Anselmi, B. Biancotti, B. Biersack, G. P. Bonesini, M. Bruni, M. Buhlmnann, S. Burgassi, A. Casagrande, E. Cavallini, L. Del Campana, G. Di Brizzi, L. Esposito, R. Facci, G. Galeotti, I. Gaspari, L. Lucia, S. Poli, M. Renzi, F. Sartori, F. Schmid, P. Tangocci, G. Territo, R. Trafeli, Tu, C. Ulivelli.

La galleria Spaziografico

Galleria Spaziografico è nata nel 2017 a Massa Marittima e anche ora, dopo il trasferimento nel 2020 in vicolo del Ciambellano n.7, prosegue l’attività espositiva puntando sulla qualità delle proposte, come fortemente voluto dal titolare e curatore Gian Paolo Bonesini.

Si trova nel centro storico, in un ambiente medioevale dal forte carattere, e nei suoi spazi si allestiscono mostre di genere diverso, dalla pittura alle installazioni, pur con una particolare vocazione per la grafica e la fotografia.

Galleria Spaziografico è nata e lavora con lo scopo di promuovere l’arte e la cultura, indirizzando un particolare sguardo ai giovani artisti, supportandoli nel loro percorso.

A partire dal 2017 ha allestito più di settanta mostre, principalmente nelle proprie sedi e alcune altre in spazi espositivi alternativi come, di recente, nel Palazzo Del Debbio, sempre a Massa Marittima.

Ha esposto artisti affermati e anche emergenti, seguendo in ogni caso i criteri della qualità e del significato della loro produzione.

Nelle collettive ha ricercato sempre un senso, proponendo un’idea concettualmente unificante attorno alla quale gli artisti invitati hanno potuto esprimersi e creare.

La galleria è anche laboratorio di ricerca mirato all’innovazione del linguaggio artistico e si richiama a Albert Camus quando scrive che …“L’arte non è ai miei occhi una gioia solitaria, l’artista si forma in questo rapporto perpetuo fra lui e gli altri”.