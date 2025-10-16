Musica e solidarietà: torna “La voce di ogni strumento”

Grosseto. Nove concerti tra novembre 2025 e giugno 2026 nelle caserme militari e in alcuni dei luoghi più suggestivi della provincia di Grosseto.

È il programma della 15^ edizione del festival “La voce di ogni strumento”, organizzato da Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, presentata oggi – giovedì 16 ottobre – al Comando provinciale dei Carabinieri.

Il programma

Il debutto è in calendario per domenica 9 novembre, alle 17.30, al Cemivet-Centro militare veterinario di Grosseto, con “Da Bach a Hendrix, l’arte della chitarra” con Giulio Tampalini (chitarra classica) e Luca Colombo (chitarra elettrica).

Domenica 21 dicembre, alle 17.30, al Teatro degli Industri di Grosseto andrà in scena un concerto jazz: open act con Jole & Leo, poi l’esibizione del trio Francesco Maccianti (pianoforte), Gabriele Evangelista (contrabbasso) e Bernardo Guerra (batteria), più i due solisti Fabrizio Bosso (tromba) e Stefano Cocco Cantini (sassofono).

Domenica 18 gennaio, alle 17.30, alla caserma del Savoia Cavalleria di Grosseto, “Arpeggiar flautando” con Andrea Oliva (flauto traverso) e Luisa Prandina (arpa).

Domenica 15 febbraio, alle 17.30, nella Sala d’onore della caserma della Guardia di Finanza di Grosseto il “Carnevale degli animali” di Camille Saint-Saëns con la voce recitante di Stefano Fresi, l’ensemble dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, diretta da Massimo Merone, e il duo Diego Benocci e Gala Chistiakova al pianoforte.

Domenica 22 marzo, alle 18, al Granaio lorenese di Spergolaia, nel Parco della Maremma, il concerto dell’Ort-Orchestra della Toscana diretta da Emmanuel Tjeknavorian, con Jeremias Fliedl al violoncello.

Domenica 19 aprile, alle 21, nella chiesa di San Francesco a Grosseto un “Omaggio a Ezio Bosso” con Anna Tifu al violino e l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”.

Giovedì 14 maggio, alle 19.30, nell’auditorium della Questura di Grosseto lo spettacolo “Einstein forever” con l’attrice Gabriella Greison e il quartetto d’archi Alter Echo.

Sabato 6 giugno, alle 21, nell’hangar del 4° Stormo di Grosseto, “La sciantosa in concerto” con Serena Autieri e l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”.

Infine, domenica 21 giugno, alle 18.30, in piazza Solti, a Castiglione della Pescaia, il concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri.

I biglietti per tutti i concerti sono in prevendita sulla piattaforma online VivaTicket (anche con la Carta del docente, con i Buoni Cuore Conad e, per i più giovani, con Bonus cultura) e alla Tabaccheria Stolzi, in via Roma 58, a Grosseto, e saranno in vendita anche in sede di concerto, prima di ogni spettacolo.

«Anche quest’anno siamo felici di accogliere in città “La voce di ogni strumento”, un festival che rappresenta ormai una colonna portante dell’offerta culturale grossetana, capace di crescere ed evolversi nel tempo, senza mai perdere la sua identità originaria – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti –. Giunto alla sua quindicesima edizione, il festival continua a riscuotere grande successo per la sua vocazione a portare la musica fuori dai luoghi tradizionali, aprendo spazi insoliti e spesso poco accessibili alla fruizione culturale: dalle caserme militari ad altri contesti simbolici del nostro territorio, che diventano così palcoscenici inediti. È una scelta coraggiosa e visionaria, che contribuisce a riscrivere la mappa culturale della città e a rendere la musica un linguaggio universale capace di superare barriere e di avvicinare le persone, valorizzando i luoghi e le comunità che li abitano. Come amministrazione comunale siamo, dunque, profondamente convinti dell’importanza di sostenere progetti come questo, al quale vi invitiamo nuovamente a partecipare».

«Questo festival – sottolinea il presidente del Consiglio comunale di Grosseto, Fausto Turbanti – rappresenta un esempio virtuoso di come la cultura possa diventare veicolo di coesione e crescita per la nostra comunità. Portare la musica in luoghi simbolici come le caserme o altri spazi del territorio provinciale significa rendere accessibile a tutti un patrimonio artistico che appartiene all’intera collettività. Sosteniamo con convinzione questa rassegna, che unisce istituzioni, Forze armate, associazioni e cittadini in un dialogo fondato su bellezza, solidarietà e partecipazione. Ringrazio Agimus Grosseto e il maestro Gloria Mazzi per l’impegno e la passione con cui continuano a valorizzare la nostra città attraverso la musica».

«Essere tra i protagonisti di questa rassegna musicale nella sua quindicesima edizione è per Castiglione della Pescaia motivo di grande orgoglio – dichiara il sindaco Elena Nappi – perché premia il lavoro svolto in questi anni dalla mia amministrazione nel voler far crescere la qualità della cultura offerta ai nostri cittadini e turisti. Ospitare la banda dell’Arma dei Carabinieri ci fa particolarmente piacere perché la sua performance avviene in una data simbolica come il 21 giugno che segna l’inizio dell’estate, è anche l’apertura ufficiale della stagione in cui il paese diventa molto frequentato e quindi anche quello in cui abbiamo più bisogno di sicurezza e sicuramente l’Arma ne è la migliore personificazione. Voglio ringraziare il maestro Gloria Mazzi per aver dato al nostro territorio eventi di grande livello musicale che fanno della rassegna una delle più importanti della Toscana».

«Con grande piacere, per la prima volta partecipiamo all’iniziativa “La voce di ogni strumento”. Come Consulta della disabilità – dichiara la presidente Valentina Corsetti – siamo onorati di esserci: l’inclusività e il sostegno attraverso la cultura sono per noi fondamentali, così come il supporto alle associazioni che ogni giorno lottano per i propri ideali. Ben vengano queste iniziative lodevoli, dove istituzioni e associazioni diventano un tutt’uno. È fondamentale che le persone con disabilità e le associazioni di volontariato collaborino con le istituzioni e le Forze armate. Un sentito grazie per aver organizzato questa importante iniziativa».

«L’arte musicale che Agimus Grosseto promuove con le “voci” dei suoi tanti strumenti nelle nostre caserme – dichiara il Colonnello Sebastiano Arena, Comandante provinciale dei Carabinieri di Grosseto – offre una preziosa occasione di incontro tra cittadini, Forze armate e Agenzie di law enforcement, e per l’Arma dei Carabinieri, che da sempre si riconosce la vocazione alla prossimità, costituisce un momento per rafforzare, in una cornice di cultura e bellezza, i legami con le tante comunità locali di cui siamo parte integrante e che siamo chiamati dallo Stato a servire».

«Siamo arrivati alla quindicesima edizione del nostro festival, un traguardo importante che testimonia evidentemente un cammino apprezzato dal pubblico, dagli artisti, dalle istituzioni e da chi collabora con noi – dichiara il presidente e direttore artistico di Agimus, il maestro Gloria Mazzi – e ognuna di queste ha rappresentato un’occasione di crescita. Da quindici anni lavoriamo con entusiasmo e dedizione per portare la grande musica nei luoghi più significativi della provincia di Grosseto, a partire dalle caserme militari e non solo, con la convinzione che la cultura possa davvero avvicinare mondi diversi e creare valore per tutta la comunità. Anche il programma di quest’anno nasce dal desiderio di offrire esperienze di ascolto indimenticabili, con artisti di rilievo e progetti speciali che accendono la curiosità e l’emozione, senza mai perdere di vista il dialogo con il territorio. Rimane infatti un’attenzione particolare verso la solidarietà: come nella scorsa edizione, in ogni concerto sarà riservato spazio a un’associazione di solidarietà che avrà la possibilità di presentarsi, raccontare la propria attività e raccogliere fondi per i propri progetti. Le associazioni che fanno parte di questa stagione sono Onfa, Aims, Pasfa, Compassion, Ispro, La Farfalla, Festa di Sole e Skeep. Altre associazioni saranno presenti in ogni evento per promuovere le loro attività: Avis e Admo. Una ragione in più per partecipare. Invito il pubblico a lasciarsi sorprendere dalla forza universale della musica: una voce che sa parlare a tutti, senza barriere».

Il festival “La voce di ogni strumento” è un progetto di Agimus Grosseto con il patrocinio e la collaborazione di Ministero della Difesa, ministero della cultura, Regione Toscana, Comune di Grosseto, Comune di Castiglione della Pescaia, Parco della Maremma, Savoia Cavalleria, Centro militare veterinario, 4° Stormo caccia intercettori, Guardia di Finanza, 121° Squadriglia radar remota, Comando provinciale dei Carabinieri, Polizia di Stato, Assistenza spirituale Forze armate, Fondazione Grosseto Cultura, Teatri di Grosseto, Parco della Maremma, Lions Club Grosseto Host, Lions Distretto 108LA, Pro Loco Grosseto e Consulta della disabilità del Comune di Grosseto.

Main partner: Castagneto Banca 1910.

Partner del progetto: Algida Benini, Conad, Tecnoseal, Fratelli Massai, Mobo Impianti, Favilli Group; Admo e Avis.

Sponsor tecnici: B: Rush Eco Hair Beauty Experience, Annalisa atelier, Centro orafo grossetano, Nannoni grappe, Fiorista Patrizia, PuntoCom comunicazione.

Per informazioni: www.agimusgrosseto.it.

Nella foto: la presentazione con le autorità civili e militari