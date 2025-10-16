Gestione del campo degli arcieri: pubblicato il bando del Comune

Grosseto. Il Comune di Grosseto rende noto che è stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo campo degli arcieri “Lucio Parigi” di via Lago di Varano.
L’avviso è consultabile sulla pagina dell’ufficio sport al link, assieme ai relativi allegati, https://www.comune.grosseto.it/documento_pubblico/avviso-esplorativo-per-lacquisizione-di-manifestazioni-di-interesse-per-laffidamento-in-concessione-del-servizio-di-gestione-dellimpianto-sportivo-comunale-campo-arcieri/, con scadenza sabato 15 novembre, alle 12.