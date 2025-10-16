Arte, natura e motori: un weekend ricco di iniziative in paese

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Arte, natura e motori nel terzo weekend di ottobre a Castiglione della Pescaia.

Il programma

Venerdì 17 ottobre un appuntamento da non perdere per gli amanti delle belle auto: il gruppo Amici 190 SL arriva a Castiglione della Pescaia con “Maremma in libertà”, un raduno di Mercedes 190 SL. Auto provenienti da tutta Italia sfileranno sul lungomare e si fermeranno in piazza Orsini per essere ammirate dai tanti curiosi e appassionati di motori. Sarà un’occasione per i partecipanti di visitare il territorio castiglionese e scoprire le bellezze del paese.

Un nuovo fine settimana tra arte e natura attende i visitatori al giardino Viaggio di Ritorno. Sabato 18 ottobre alle 15 e domenica 19 ottobre alle 11 il bio-architetto Rodolfo Lacquaniti apre il suo parco d’arte contemporanea alle visite guidate, per una passeggiata tra sculture giganti e paesaggi mozzafiato.

Domenica 19 ottobre torna a Castiglione della Pescaia uno degli appuntamenti più attesi dell’anno dedicato a tutti gli appassionati di Vespa: il raduno “Paesaggi e Sapori”, giunto alla sua undicesima edizione. Un’occasione speciale per vivere una giornata all’insegna della convivialità, alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e gastronomiche del territorio. Il Vespa Club Castiglione della Pescaia accompagnerà i partecipanti lungo un percorso suggestivo tra paesaggi mozzafiato e sapori autentici che prevede una sosta con degustazione di vini alla Tenuta Sequerciani, e pranzo a base di pesce al ristorante Fattoria del Pescatore. Ritrovo alle 8.30 presso piazza Garibaldi, partenza per il giro turistico alle 9.45.