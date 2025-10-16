“Amici di strada”: un laboratorio in piazza per formare i giovani al volontariato

Grosseto. Venerdì 17 ottobre, in occasione della Giornata mondiale contro la povertà e per le persone senza dimora, piazza San Francesco, a Grosseto, ospiterà, dalle 18.30 alle 23.30, un laboratorio pubblico di sensibilizzazione rivolto ai giovani.

L’iniziativa rientra nel progetto “Amici di strada”, nato all’interno dell’esperienza di volontariato denominata “Abitare la notte”, e realizzato grazie al bando “Siete presente. Giovani e associazionismo ed. 2025″, promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana – Giovanisì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, con il contributo della Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

Obiettivo del progetto è formare un piccolo gruppo di giovani come futuri operatori di strada, capaci non solo di avvicinarsi al mondo delle marginalità urbane, ma di comprenderlo, rispettarlo e offrire ascolto e sostegno concreto.

“Abbiamo già svolto due incontri – spiega don Claudio Bianchi, che da volontario e testimone accompagna l’attuazione del progetto –, uno dedicato al tema della comunicazione, l’altro incentrato sulla relazione. Il laboratorio del 17 ottobre sarà il terzo appuntamento del percorso, che si concluderà il 24 ottobre con una visita alla Caritas di Viterbo, dove i ragazzi potranno conoscere esperienze consolidate di intervento a favore dei senza dimora. Il progetto coinvolge anche alcune scuole di Grosseto, a partire dall’Istituto Fossombroni, da cui provengono dieci dei partecipanti all’attività formativa, ed altre scuole che ospiteranno incontri e riflessioni”.

L’iniziativa nasce dal lavoro di rete messo in campo da alcune realtà grossetane di volontariato che, insieme, hanno dato vita al servizio “Abitare la notte”. Ogni sera, un gruppo di volontari parte alle 19.30 da Caritas, portando con sé una pietanza calda preparata da altri volontari in cucina. Poi inizia il giro: 18 zone della città visitate regolarmente, dove vivono persone che per scelta o, molto più spesso per mancanza di alternative, si trovano ad abitare la strada.

“Abitare la notte”, come suggerisce l’espressione, significa entrare nei luoghi più fragili dell’esistenza, lì dove la solitudine, la disillusione o le dipendenze rendono difficile rialzarsi.

Il servizio non è solo distribuzione di pasti – nel 2024 ne sono stati consegnati 4.538 – ma un vero incontro tra umanità, che apre possibilità di accompagnamento, anche sul piano sanitario e relazionale.

Il progetto “Amici di strada” punta proprio su questo: coinvolgere i giovani, formarli e affiancarli in esperienze concrete, affinché possano diventare presenza amica e responsabile accanto a chi non ha più nulla.

Il laboratorio del 17 ottobre sarà aperto a tutti i giovani, per ascoltare, confrontarsi, guardare in faccia, senza filtri, una realtà spesso ignorata. E per capire che nessuno, davvero, può essere lasciato indietro

Il programma

Ore 18.30 – “Voci e volti dalla strada”

Operatori di strada e persone che da anni dedicano la propria vita all’aiuto degli altri accompagneranno i giovani partecipanti in un viaggio tra parole e immagini, tra stereotipi e pregiudizi, raccontando le storie di chi la strada l’ha vissuta sulla propria pelle e nel proprio cuore.

Ore 19.30 – “Maratona di lettura”

Riflessione e confronto collettivo con la lettura condivisa del monologo “Zorro” di Margaret Mazzantini

Ore 20.30 – Cena solidale

Persone che vivono in strada, volontari e i giovani che partecipano al progetto condividono la cena, come momento di incontro e confronto. Mangiare insieme diventa gesto di umanità, di interesse e apertura al dialogo.

Ore 21.30 – “Maratona di lettura”

Verrà ripetuta la maratona di lettura condivisa del monologo “Zorro” di Margaret Mazzantini.

“Abitare la notte”: screening in strada

In occasione della notte dei senza fissa dimora, venerdì 17 ottobre, i volontari del progetto “Abitare la Notte”, attraverso l’associazione Cisom e la Misericordia di Grosseto e con il patrocinio del Comune di Grosseto, effettueranno il servizio di screening sanitario per l’individuazione precoce di malattie cardiocircolatorie e, in generale, per garantire il benessere di chi vive in strada.

Analoga iniziativa si era già tenuta nel mese di giugno.