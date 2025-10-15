Vertenza Venator: i commenti delle istituzioni e della politica

Grosseto. Ecco i commenti degli esponenti politici e delle istituzioni sul recente incontro al Ministero delle imprese e del Made in Italy sulla vertenza della Venator.

Fabrizio Rossi

“Il tavolo ministeriale sulla vertenza Venator Italia rappresenta un passo importante verso la salvaguardia di un sito industriale strategico per l’economia sia della provincia di Grosseto e della Maremma che per tutta l’Italia”: è quanto dichiara il deputato grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi.

“Desidero ringraziare – prosegue Rossi – il Ministro Adolfo Urso e i funzionari del Ministero delle imprese e del Made in Italy per l’impegno e la serietà con cui stanno affrontando questa vertenza, che tocca direttamente la vita di circa 200 lavoratori e di molte famiglie del territorio. Il lavoro portato avanti dal Mimit, con la prospettiva di una reindustrializzazione concreta e di un rilancio produttivo del sito del Casone di Scarlino, dimostra la vicinanza del Governo alle realtà industriali locali e alle aree periferiche del Paese”.

“Grazie all’azione del Ministro – sottolinea il deputato di Fratelli d’Italia – è stato possibile ristabilire un quadro di stabilità finanziaria e favorire l’interesse di nuovi soggetti industriali, pronti a investire sullo stabilimento e sulla forza lavoro”.

“La Venator di Scarlino – continua Rossi – non rappresenta soltanto un insediamento produttivo, ma è parte integrante della storia economica della provincia di Grosseto e un presidio di competenze professionali che vanno tutelate. L’obiettivo è quello di garantire continuità occupazionale e aprire una nuova fase di sviluppo sostenibile per l’intera area industriale”.

“Il percorso di rilancio è ancora in corso, ma i segnali emersi dal tavolo ministeriale sono finalmente incoraggianti. Continueremo a seguire da vicino l’evolversi della situazione, al fianco del Ministro Urso, delle istituzioni locali e delle parti sociali, affinché questa vertenza si concluda positivamente e restituisca alla Maremma un polo industriale vivo, competitivo e innovativo”, conclude Fabrizio Rossi.

Simona Petrucci

“Grazie all’azione del Mimit e del Ministro Urso si stanno facendo significativi passi in avanti sulla Vertenza della Venator Italia. Ricordo che lo stabilimento chimico di Scarlino, specializzato nella produzione di biossido di titanio, dopo un periodo di fermo produttivo iniziato nel 2023, ha temporaneamente riattivato una linea produttiva a inizio ottobre 2025. Questo evento fa parte di un percorso di reindustrializzazione avviato con il governo e mira a risolvere una crisi che ha riguardato circa 200 lavoratori.

Nel corso dell’incontro sono emersi importanti progressi nel processo di reindustrializzazione finalizzato alla ricerca di un nuovo acquirente, che ha registrato l’interesse di due soggetti industriali interessati al sito e a tutta la forza lavoro. A queste due manifestazioni di interesse non vincolanti, se ne starebbe per aggiungere una terza, sempre di natura industriale. Il Governo Meloni dimostra così un interesse concreto per il territorio maremmano e siamo convinti che presto la Venator potrà tornare alla sua piena capacità produttiva”.

Lo dichiara la senatrice grossetana di Fratelli d’Italia, Simona Petrucci.