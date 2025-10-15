Home AmiataUna mattina all’insegna della dermatologia
AmiataSalute

Una mattina all’insegna della dermatologia

Sabato 18 ottobre screening per la prevenzione dei tumori cutanei

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 48 views

Santa Fiora (Gr) – Proseguono le attività di promozione della salute al distretto sanitario di Santa Fiora. Sabato 18 ottobre è in programma una mattinata dedicata alla dermatologia, dalle ore 9:30 alle 12 nella struttura di piazza Balducci sarà possibile effettuare screening per la prevenzione dei tumori cutanei.

“Sarà un momento importante per la comunità locale per conoscere i servizi presenti nella struttura recentemente riqualificata – dichiara Tania Barbi, direttrice della Zona distretto Amiata grossetana-. Quella dermatologica è una delle attività specialistiche presenti negli ambulatori del distretto e questa occasione sarà utile per condividere con la popolazione le buone pratiche di prevenzione e la conoscenza dei percorsi di cura”.

L’iniziativa, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Santa Fiora, prevede la possibilità di accesso diretto all’ambulatorio fino ad esaurimento posti.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Tornano “I lunedì della salute”: incontri con gli...

“Ottobre rosa”: screening gratuiti della Lilt per la...

Regionali, Tosini: “Grazie alla Maremma, il mio impegno...

Realtà mista al servizio della riabilitazione dopo l’ictus:...

Regionali, il Pd dell’Amiata: “Vince Giani, ma l’astensionismo...

Premio regionale “Blsd Angel”: Siena Cuore dona riconoscimento...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: