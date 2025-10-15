Una mattina all’insegna della dermatologia

Santa Fiora (Gr) – Proseguono le attività di promozione della salute al distretto sanitario di Santa Fiora. Sabato 18 ottobre è in programma una mattinata dedicata alla dermatologia, dalle ore 9:30 alle 12 nella struttura di piazza Balducci sarà possibile effettuare screening per la prevenzione dei tumori cutanei.

“Sarà un momento importante per la comunità locale per conoscere i servizi presenti nella struttura recentemente riqualificata – dichiara Tania Barbi, direttrice della Zona distretto Amiata grossetana-. Quella dermatologica è una delle attività specialistiche presenti negli ambulatori del distretto e questa occasione sarà utile per condividere con la popolazione le buone pratiche di prevenzione e la conoscenza dei percorsi di cura”.

L’iniziativa, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Santa Fiora, prevede la possibilità di accesso diretto all’ambulatorio fino ad esaurimento posti.