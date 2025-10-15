Home GrossetoTirrenica, Simiani: “Ennesimo incidente, elettori puniscono Salvini, Ministro degli annunci”
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Tirrenica, Simiani: “Ennesimo incidente, elettori puniscono Salvini, Ministro degli annunci”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Grosseto.L’ennesimo grave incidente avvenuto lunedì sera lungo la statale Aurelia, all’altezza di Albinia, nel comune di Orbetello, dimostra ancora una volta quanto sia urgente intervenire su questa arteria ormai insicura e inadeguata. Non bastano più promesse o annunci.

Il Governo Meloni continua a parlare di Tirrenica, ma non ha fatto nulla: nessun cantiere, nessuna risorsa stanziata (anzi alcuni finanziamenti sono stati addirittura sottratti), nessun cronoprogramma credibile. Serve subito un impegno concreto per la realizzazione del Corridoio Tirrenico, un’opera strategica per la sicurezza, la mobilità e lo sviluppo della costa toscana.

Quando la destra non mantiene le promesse, i territori se ne ricordano: aldilà ‘dell’effetto Vannacci’, gli elettori della regione hanno punito la Lega anche per ricordare al Ministro Salvini che è finito il tempo della passerelle politiche”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Regionali, Sinistra Italiana-Avs: “Risultati in crescita, ma bisogna...

Regionali, Tosini: “Grazie alla Maremma, il mio impegno...

Manovra, Cna si confronta con il Governo: “Necessarie...

Realtà mista al servizio della riabilitazione dopo l’ictus:...

Nebulosa di Andromeda: la galassia proiettata all’osservatorio astronomico

“Maramad. Voci della provincia”: al via il ciclo...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: