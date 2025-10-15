Tirrenica, Simiani: “Ennesimo incidente, elettori puniscono Salvini, Ministro degli annunci”

Grosseto. “L’ennesimo grave incidente avvenuto lunedì sera lungo la statale Aurelia, all’altezza di Albinia, nel comune di Orbetello, dimostra ancora una volta quanto sia urgente intervenire su questa arteria ormai insicura e inadeguata. Non bastano più promesse o annunci.

Il Governo Meloni continua a parlare di Tirrenica, ma non ha fatto nulla: nessun cantiere, nessuna risorsa stanziata (anzi alcuni finanziamenti sono stati addirittura sottratti), nessun cronoprogramma credibile. Serve subito un impegno concreto per la realizzazione del Corridoio Tirrenico, un’opera strategica per la sicurezza, la mobilità e lo sviluppo della costa toscana.

Quando la destra non mantiene le promesse, i territori se ne ricordano: aldilà ‘dell’effetto Vannacci’, gli elettori della regione hanno punito la Lega anche per ricordare al Ministro Salvini che è finito il tempo della passerelle politiche”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani.