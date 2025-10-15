Regionali, Sinistra Italiana-Avs: “Risultati in crescita, ma bisogna restituire fiducia ad elettori”

Grosseto. “I risultati delle elezioni regionali toscane rappresentano un segnale molto positivo per la Toscana e per la nostra coalizione. L’ottimo risultato del presidente Eugenio Giani e il successo complessivo del centrosinistra, che ha saputo confermare la fiducia dei cittadini, mostrano che un progetto politico serio, progressista e di governo può ancora parlare alle persone e ottenere consenso”.

Così Nicola Menale, segretario provinciale di Sinistra Italiana – Alleanza Verdi e Sinistra (Si-Avs), commenta l’esito delle elezioni regionali: “Il 7% ottenuto in Toscana e il quasi il 5% raggiunto nella provincia di Grosseto rappresentano un risultato incoraggiante per la nostra lista, che consolida la presenza della sinistra ecologista e solidale anche in un territorio complesso come quello maremmano. È una base importante da cui ripartire, per rafforzare un progetto politico fondato su giustizia sociale, transizione ecologica e diritti”.

Menale sottolinea anche la prospettiva politica più ampia: “Il risultato del centrosinistra in Toscana è un segnale importante anche per il futuro del Paese. Dimostra che una coalizione ampia, unita nei valori e nelle priorità, può essere vincente e credibile agli occhi dei cittadini. Tengo a ringraziare tutti i cittadini della nostra provincia che hanno riposto fiducia in noi ed i nostri 4 candidati per il lavoro fatto e l’ottimo risultato: Valentino Bisconti, Chiara Serraccchiani, Luca Angeli e Serena Cortecci”.

Il segretario di Si-Avs conclude con una riflessione critica: “Il dato più preoccupante resta quello della bassa affluenza alle urne dovuta anche, ma non solo, ad una legge elettorale che di fatto mortifica i territori. La bassa affluenza è un segnale d’allarme che non possiamo ignorare. È evidente che c’è un scollamento tra la politica e i cittadini che non percepiscono l’importanza nella loro vita quotidiana delle scelte che le istituzioni sono chiamate a fare. Cosa che, riflettendo sui dati dell’affluenza, non è accaduta per i tanto criticati referendum della Cgil che soprattutto in Toscana hanno invece mobilitato una massa enorme di persone considerando l’appello al non voto del centro e della destra. Il lavoro quindi è e rimane il centro dell’interesse e della partecipazione ed è il lavoro che rende una democrazia viva dove la partecipazione e’ di tutte e tutti. Dobbiamo a mio avviso impegnarci in tal senso per riavvicinare i cittadini”.