L’opposizione: “Tumulare le ceneri di cani e gatti nel loculo insieme ai loro proprietari”

"Noi, come gruppi di opposizione, vogliamo portare questo diritto anche nel nostro Comune"

di Redazione
Follonica (Grosseto). “Gli animali d’affezione non sono semplici ‘animali’: sono membri delle nostre famiglie, compagni delle nostre giornate, custodi silenziosi dei nostri affetti più sinceri. Ci stanno accanto senza chiedere nulla, ci consolano nei momenti difficili e ci amano con una lealtà che spesso supera quella di qualsiasi umano”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri comunali di opposizione a Follonica Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Francesca Stella, Andrea Pecorini.

“Proprio per questo, non possiamo più considerarli come oggetti o presenze marginali: sono compagni di vita e il loro posto accanto a noi deve essere riconosciuto anche nei momenti più delicati, quando la vita finisce – continua la nota -. La Regione Toscana, da sempre faro del progressismo e della civiltà, ha approvato una legge che permette di tumulare le ceneri degli animali d’affezione nel loculo insieme ai loro proprietari. È un gesto di civiltà e di profonda umanità: un riconoscimento ufficiale della bellezza e della forza del legame tra persone e animali, di quel legame che milioni di cittadini e cittadine vivono ogni giorno”.

“Noi, come gruppi di opposizione, vogliamo portare questo diritto anche nel nostro Comune. Proponiamo di modificare il regolamento cimiteriale, così che ogni cittadino e ogni cittadina possa vivere questo gesto di amore e continuità anche qui, a casa nostra – sottolinea l’opposizione. Perché la perdita di un amico a quattro zampe lascia un vuoto enorme e la possibilità di restare insieme, anche oltre il tempo della vita, è un conforto reale per chi ha conosciuto la tenerezza, la fedeltà e la gioia che solo un animale sa donare. Non si tratta di una semplice mozione: è una vera e propria proposta di delibera, pensata per rendere questo passo concreto, immediato e attuabile. Non comporta costi, ma porta con sé un valore umano e sociale enorme”.

“È un piccolo gesto, ma che parla di grande civiltà – termina la nota –. È il riconoscimento che l’amore vero non conosce barriere, e che il rispetto per chi ci ha amato incondizionatamente non ha prezzo.”

